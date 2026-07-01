Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»

После завершения исторического участия сборной Узбекистана в чемпионате мира 2026 года главный тренер Фабио Каннаваро обратился к футболистам с искренними словами.

Итальянский специалист на своей странице в социальных сетях отметил, что его подопечные выложились на поле на все сто даже под сильным давлением. По его словам, хотя результаты оказались не такими, как ожидалось, опыт, полученный на мундиале, сыграет важную роль в будущем игроков.

«Я горжусь своими футболистами»

Каннаваро отметил, что первый чемпионат мира для Узбекистана подошел к концу, и высоко оценил самоотдачу и преданность каждого члена команды в каждой игре.

«Я горжусь своими футболистами. Даже в самые сложные моменты они каждый раз выходили на поле и отдавали все свои силы, никогда не жалея себя», — написал специалист.

Главный тренер не скрыл, что во время мундиаля футболисты ощущали огромное давление и высокие ожидания. Поскольку Узбекистан впервые принял участие в чемпионате мира, каждый матч стал для команды испытанием нового уровня.

На групповом этапе национальная сборная провела матчи против Колумбии, Португалии и ДР Конго. Поражение от ДР Конго со счетом 1:3 в последнем туре завершило участие Узбекистана в турнире.

Мундиаль стал большой школой для футболистов

По мнению Каннаваро, независимо от результатов, игроки получили опыт, который останется в памяти на всю жизнь.

«Это поможет им вырасти как футболистам, так и личностям. Нет ничего, чем бы я гордился больше, чем называть их „моими футболистами“», — сказал тренер.

Высокая скорость, физическая борьба и дороговизна каждой ошибки на чемпионате мира стали важным уроком для узбекистанских футболистов. После турнира Каннаваро особо подчеркнул беспощадность мундиаля, где даже мельчайшие ошибки могут определить исход матча.

В чем единственное сожаление Каннаваро?

Итальянский специалист открыто рассказал о единственном чувстве горечи, оставшемся после чемпионата мира. Он сожалеет о том, что не смог дать достаточно игрового времени всем футболистам, попавшим в заявку.

«У меня есть только одно сожаление — я не смог дать достаточно игрового времени каждому. Потому что каждый из них заслуживал того, чтобы прожить мечту о чемпионате мира на поле», — подчеркнул Каннаваро.

Хотя само попадание в состав на мундиаль стало огромным достижением для каждого игрока, возможность выйти на поле выпала не всем. Главный тренер отметил этот момент как одну из самых болезненных точек для себя.

«Эта история еще не закончена»

Каннаваро завершил свое обращение словами благодарности футболистам и уверенностью в будущем.

«Спасибо, ребята! Эта история еще не закончена», — написал главный тренер сборной Узбекистана.

Первый мундиаль сборной Узбекистана, возможно, и не принес ожидаемых результатов. Однако накопленный опыт, матчи против сильнейших команд мира и давление большой сцены могут послужить важным фундаментом для следующих турниров.

Теперь основная задача перед сборной — сделать правильные выводы из ошибок на ЧМ-2026, развивать молодых футболистов и превратить этот исторический дебют в начало новых побед.