Легенда Арсенала шокирован ценником в 130 миллионов фунтов за Моргана Роджерса

Лондонский «Арсенал» готовится к очередному громкому шагу на трансферном рынке. Однако цена, установленная за главную цель команды — звезду «Астон Виллы» Моргана Роджерса, — повергла в шок даже опытных экспертов. По сообщению Goal.com, бирмингемцы оценили свой талант в 130 миллионов фунтов стерлингов (около 172 миллионов долларов). Об этом сообщает портал Goal.com.

Легенда «Арсенала» Эммануэль Пети не смог скрыть своего удивления, услышав эту трансферную сумму. Бывший полузащитник подверг резкой критике необоснованный рост цен в современном футболе. По его мнению, столь огромные средства создают тяжелое давление не только на бюджет клуба, но и на самого игрока.

Инфляция на трансферном рынке и реакция Пети

«Это просто немыслимая сумма. С тех пор как трансферы перешагнули порог в 100 миллионов фунтов, я каждый день хватаюсь за голову, глядя на стоимость игроков. Если вы готовы потратить столько денег на одного футболиста, он должен быть способен в одиночку решать исход матчей», — объяснил Пети в интервью талкСПОРТ.

В качестве примера Эммануэль Пети привел трансфер Деклана Райса. По его словам, хотя Райс оправдал вложенные средства и адаптировался в команде, не каждый игрок сможет проявить себя под давлением ценника в 130 миллионов фунтов. Он выразил обеспокоенность тем, что Роджерс еще молод и такая цена может негативно сказаться на его карьере.

Руководство «Арсенала» во главе с Микелем Артетой сделало Роджерса главной трансферной целью команды. 23-летний нападающий привлек внимание многих своей яркой игрой в Английской Премьер-лиге. Похоже, лондонцы готовы обновить британский трансферный рекорд, чтобы усилить состав и добиться преимущества в чемпионской гонке.

Альтернативный вариант: Нико Уильямс

Если переговоры по Моргану Роджерсу станут слишком сложными или цена окажется завышенной, Эммануэль Пети порекомендовал клубу другого кандидата. Французский экс-футболист уже давно проявляет интерес к игре вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

«Я повторяю это уже год — Нико Уильямс. Мне очень нравится его стиль игры», — подчеркнул Пети. Уильямс проявил себя на Евро-2024, доказав, что является одним из сильнейших вингеров Европы. Однако пока «Арсенал» сосредоточен исключительно на Роджерсе и не предпринимал официальных шагов по испанскому футболисту.

«Астон Вилла» же не спешит отпускать свою звезду. У Моргана Роджерса контракт с клубом до июня 2031 года, что позволяет бирмингемцам диктовать свои условия в переговорах. Если этот трансфер состоится, он станет одной из самых дорогих сделок в истории футбола.