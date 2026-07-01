Франция обыграла Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

·2·Спорт
Франция обыграла Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Франции одержала уверенную победу над Швецией со счетом 3:0 в групповом этапе чемпионата мира 2026 года, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф. В матче, прошедшем в штате Нью-Джерси, «трехцветные» полностью продемонстрировали свое превосходство, вновь доказав, что являются одним из главных фаворитов турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

С первых минут игры подопечные Дидье Дешама наращивали давление. Опасные моменты, созданные Брэдли Барколя и Килианом Мбаппе, привели защиту шведов в замешательство. Хотя первый гол Мбаппе был отменен из-за офсайда, напор французов не угас. Последовательные попытки нападающего «Реал Мадрида» и Адриана Рабьо, которые либо попадали в штангу, либо были неточными, долго не остались безнаказанными.

Яркая игра тандема Майкла Олисе и Килиана Мбаппе

Настоящим героем встречи стал вингер «Баварии» Майкл Олисе. Его действия в центре поля и на фланге придали атакам Франции особого изящества. Акробатический удар Олисе, попавший в штангу, стал одним из самых красивых моментов матча. По сообщению Goal.com, именно после комбинации с участием Олисе и Усмана Дембеле Килиан Мбаппе сумел открыть счет.

Во втором тайме французы также не сбавили темп. После великолепного паса Майкла Олисе Брэдли Барколя довел счет до 2:0. Сборная Швеции, и особенно их главная звезда Виктор Дьёкереш, столкнулись с огромными трудностями при попытках прорваться сквозь оборону Франции. За 15 минут до конца игры Мбаппе оформил дубль, установив окончательный счет.

Эта победа не только вывела Францию в следующий раунд, но и показала, насколько высок атакующий потенциал команды. После этих голов Килиан Мбаппе сравнялся по эффективности на чемпионатах мира с такими легендами, как Лионель Месси. Это вновь подтверждает, что французский форвард является одним из величайших футболистов современности.

Теперь сборная Франции в 1/8 финала выйдет на поле против Парагвая. Эксперты высоко оценивают физическое состояние и тактическую подготовку команды Дешама. Швеция же после этого поражения была вынуждена завершить свое участие в турнире. Безусловно, плей-офф этого крупного турнира вызовет большой интерес и у футбольных болельщиков из Узбекистана, так как игры таких грандов, как Франция, всегда остаются в центре внимания.

ФранцияКилиан МбаппеМайкл ОлисеЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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