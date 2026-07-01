Кристиан Пулишич высоко оценил способности Златана Ибрагимовича в качестве телеведущего

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович продолжает оставаться в центре внимания спортивного мира даже после завершения карьеры. В настоящее время бывший нападающий работает комментатором и экспертом чемпионата мира на американском телеканале ФОКс, где его резкие высказывания и эксцентричный характер стали причиной вирусных видео в социальных сетях. Его бывший одноклубник по «Милану» Кристиан Пулишич высоко оценил этот новый образ. Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

Звезда сборной США Кристиан Пулишич в беседе с журналистами во время подготовки к матчу против Боснии и Герцеговины отметил, что с удовольствием наблюдает за выступлениями Ибрагимовича на телевидении. Для справки: Златан сейчас занимает должность советника в клубе «Милан» и поддерживает регулярный контакт с Пулишичем.

«Я считаю, что он очень интересный человек. Мне выпадает возможность работать с ним, и я хорошо знаю его личность. Златан отлично справляется со своей работой, слушать его аналитику очень приятно», — подчеркнул американский футболист.

Конфликт Ибрагимовича и Рональда Кумана

Златан Ибрагимович в эфире запоминается не только шутками, но и беспощадной критикой. В частности, он жестко раскритиковал главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана после поражения команды от Марокко. По мнению Златана, команда отказалась от своих атакующих традиций.

«В этом поражении виноват только Куман. Я не узнал эти Нидерланды. Команда потеряла свою идентичность. Нас всегда учили атаковать, но сегодня Куман играл на результат, чтобы не проиграть, как итальянские тренеры. Даже если ты проигрываешь, ты должен проигрывать в своем стиле», — заявил Ибрагимович.

Примечательно, что вскоре после этой критики Рональд Куман ушел в отставку. Это еще раз доказало, насколько весомы слова Ибрагимовича в качестве эксперта.

Кроме того, большой интерес болельщиков вызывают споры шведского экс-футболиста в студии с его коллегой, бывшим защитником сборной США Алекси Лаласом. Златан успел покорить американскую телеаудиторию своим «высокомерным», но искренним стилем.

По словам Пулишича, такая прямолинейность и бескомпромиссность Ибрагимовича были именно теми элементами, которых не хватало миру футбола. Игрок «Милана» не скрыл, что рад успеху своего советника.