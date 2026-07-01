Азамат Абдураимов резко раскритиковал работу Каннаваро

Легенда узбекского футбола Азамат Абдураимов оценил работу главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро на чемпионате мира 2026 года.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» специалист отметил, что назначение итальянского тренера не принесло национальной команде ожидаемого преимущества. По его мнению, решение оставить на посту Темура Кападзе также могло быть логичным.

У назначения Каннаваро есть и положительные стороны

Азамат Абдураимов признал авторитет Фабио Каннаваро в мировом футболе и его огромные достижения в качестве игрока.

Он отметил, что после прихода итальянского специалиста взгляд на игроков изменился. В результате шанс получили некоторые молодые футболисты, которые ранее не попадали в список национальной сборной.

«В назначении Каннаваро на пост главного тренера есть как плюсы, так и минусы. Как футболист он обладает огромным авторитетом и именем в мировом футболе», — сказал Абдураимов.

Специалист привел в пример выход 19-летнего Бехруза Каримова в основном составе как одно из таких положительных изменений.

По его мнению, в эпоху предыдущих тренеров такому молодому игроку было бы гораздо сложнее занять место в стартовом составе на мундиале.

«Каннаваро не смог показать своего превосходства над Кападзе»

Вместе с тем Азамат Абдураимов открыто заявил, что тренерская деятельность Каннаваро оказалась не на ожидаемом уровне.

По его словам, итальянский специалист не смог на практике доказать, что он сильнее местных тренеров.

«Можно смело сказать, что приход Каннаваро вместо Кападзе не дал никакого преимущества», — отметил он.

Абдураимов поделился, что надеялся: поскольку Каннаваро был одним из сильнейших защитников в истории мирового футбола, он укрепит линию обороны сборной Узбекистана.

Однако результат на мундиале не оправдал этих ожиданий. Сборная Узбекистана пропустила в общей сложности 11 голов в трех матчах.

Позиция вратаря стала слабым местом

Легенда узбекского футбола подчеркнул, что во время чемпионата мира было допущено несколько ошибок при выборе состава.

По его мнению, позиция вратаря стала одной из самых проблемных точек национальной команды. В некоторых матчах отсутствие слаженности между защитой и голкипером негативно сказалось на результате.

Отдельной критике подвергся второй тайм решающего матча против Демократической Республики Конго.

Абдураимов утверждает, что после перерыва Узбекистан потерял контроль над игрой. Тренерский штаб не смог исправить ситуацию с помощью своевременных замен и тактических корректировок.

«Команда во втором тайме действовала совершенно неудачно. Тренерский штаб не смог принять необходимые меры для сохранения победного счета», — сказал он.

Абдураимов выступает за местных тренеров

Азамат Абдураимов также открыто заявил, что поддерживает руководство сборной Узбекистана местным специалистом.

Он отметил, что вопрос не только в высокой зарплате Каннаваро. Если известный иностранный тренер приносит в футбол страны новые знания, опыт и систему, то затраченные средства можно понять.

В этом контексте специалист привел в пример работу Гуса Хиддинка в сборной России.

Хиддинк принес в российский футбол не только результат, но и новый взгляд, а также огромный опыт. По мнению Абдураимова, в деятельности Каннаваро такого влияния пока не видно.

Критика отсутствия узбекских тренеров в штабе

Еще один важный вопрос, который беспокоит Абдураимова, — отсутствие местных специалистов в тренерском штабе Каннаваро.

По его мнению, при приезде иностранного тренера узбекские специалисты должны были работать рядом с ним и набираться опыта.

«Сейчас в штабе Каннаваро нет ни одного узбекского тренера, который мог бы перенимать опыт. Какое наследие оставят после себя Каннаваро и его штаб?» — задал вопрос Абдураимов.

Этот вопрос показывает, что деятельность Каннаваро должна оцениваться не только по текущим результатам, но и с точки зрения вклада в будущее узбекского футбола.

Отец сильно расстроен результатами

В ходе интервью Азамата Абдураимова также спросили о мнении его отца, легенды узбекского футбола Беродира Абдураимова, о мундиале.

Азамат Абдураимов сказал, что еще не обсуждал эту тему с отцом подробно, так как тот в настоящее время находится на лечении в больнице.

«Конечно, он следил за играми сборной, и я знаю, что он очень расстроен результатами. Возможно, его оценка игры Каннаваро и команды будет даже более жесткой, чем моя», — сказал он.

Также он вспомнил, что отец очень тяжело пережил смерть Никиты Симоняна. Для семьи Абдураимовых Симонян был настоящим примером преданности футболу и профессионализма.

Узбекистан завершил первый мундиаль поражениями

Напомним, что сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира.

Подопечные Фабио Каннаваро на групповом этапе провели матчи против Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго. Сборная потерпела поражения во всех трех встречах и не смогла выйти в плей-офф.

По мнению Азамата Абдураимова, более детальный анализ участия в мундиале может быть проведен позже. Однако предварительный вывод таков: назначение Каннаваро пока не дало национальной команде заметного преимущества.