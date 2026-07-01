Неожиданные перемены в «Арсенале»: заменит ли Морган Роджерс Мартина Эдегора?

·40·Спорт
Неожиданные перемены в «Арсенале»: заменит ли Морган Роджерс Мартина Эдегора?

Вокруг лондонского «Арсенала» распространяются сенсационные трансферные слухи. Сообщается, что действующий чемпион Английской Премьер-лиги рассматривает кандидатуру звезды «Астон Виллы» Моргана Роджерса с целью дальнейшего усиления состава. Самое интересное, что в случае осуществления этого трансфера появились предположения, что капитан команды Мартин Эдегор может покинуть клуб. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью изданию Goal.com бывший полузащитник «Арсенала» Стефан Шварц высказал свое мнение по поводу данной ситуации. По его мнению, продажа капитана команды и ведущего футболиста на данном этапе может показаться нелогичной. Тем не менее, финансовые факторы в мире футбола и необходимость обновления состава вполне могут стать причиной любого неожиданного решения.

Будущее капитана под вопросом?

Мартину Эдегору 27 лет, и до истечения его действующего контракта осталось два года. В последнее время проблемы норвежского плеймейкера с травмами и желание клуба освободить финансовые ресурсы подогревают разговоры о его возможном трансфере. Для футболиста, который пришел в аренду из «Реал Мадрида» и впоследствии стал неотъемлемой частью команды, это может стать неожиданным поворотом.

Стефан Шварц отметил, что тренеры всегда стремятся сохранить лучшие варианты. «На мой взгляд, Мартин Эдегор останется в команде как минимум еще на один сезон. Иногда всё упирается не только в деньги, спортивный успех важнее. Если команда продолжит побеждать, рыночная стоимость футболиста только вырастет», — говорит бывший полузащитник.

Морган Роджерс и новый проект

Морган Роджерс, ярко выступающий за «Астон Виллу», сегодня рассматривается как один из самых талантливых исполнителей, подходящих под систему Микеля Артеты. «Арсенал» намерен установить свое господство после долгожданного чемпионства. Для этого требуется регулярное обновление состава и усиление конкуренции.

Лондонцы в прошлом сезоне обошли таких гигантов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», завоевав золотые медали после 22-летнего перерыва. Хотя в финале Лиги чемпионов была упущена возможность обыграть «ПСЖ», проект под руководством Микеля Артеты стремится достичь своего пика. Ожидается, что привлечение таких молодых и результативных игроков, как Морган Роджерс, послужит именно этой цели.

В заключение можно сказать, что руководство «Арсенала» стоит перед трудным выбором. Сохранение опытного капитана или привлечение Моргана Роджерса в качестве «новой крови» напрямую повлияет на результаты команды в следующем сезоне. Очевидно, что до закрытия трансферного окна эта тема будет оставаться в центре внимания спортивной прессы.

АрсеналМартин ЭдегорМорган РоджерсАнглийская Премьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
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