Вокруг лондонского «Арсенала» распространяются сенсационные трансферные слухи. Сообщается, что действующий чемпион Английской Премьер-лиги рассматривает кандидатуру звезды «Астон Виллы» Моргана Роджерса с целью дальнейшего усиления состава. Самое интересное, что в случае осуществления этого трансфера появились предположения, что капитан команды Мартин Эдегор может покинуть клуб. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью изданию Goal.com бывший полузащитник «Арсенала» Стефан Шварц высказал свое мнение по поводу данной ситуации. По его мнению, продажа капитана команды и ведущего футболиста на данном этапе может показаться нелогичной. Тем не менее, финансовые факторы в мире футбола и необходимость обновления состава вполне могут стать причиной любого неожиданного решения.

Будущее капитана под вопросом?

Мартину Эдегору 27 лет, и до истечения его действующего контракта осталось два года. В последнее время проблемы норвежского плеймейкера с травмами и желание клуба освободить финансовые ресурсы подогревают разговоры о его возможном трансфере. Для футболиста, который пришел в аренду из «Реал Мадрида» и впоследствии стал неотъемлемой частью команды, это может стать неожиданным поворотом.

Стефан Шварц отметил, что тренеры всегда стремятся сохранить лучшие варианты. «На мой взгляд, Мартин Эдегор останется в команде как минимум еще на один сезон. Иногда всё упирается не только в деньги, спортивный успех важнее. Если команда продолжит побеждать, рыночная стоимость футболиста только вырастет», — говорит бывший полузащитник.

Морган Роджерс и новый проект

Морган Роджерс, ярко выступающий за «Астон Виллу», сегодня рассматривается как один из самых талантливых исполнителей, подходящих под систему Микеля Артеты. « Арсенал » намерен установить свое господство после долгожданного чемпионства. Для этого требуется регулярное обновление состава и усиление конкуренции.

Лондонцы в прошлом сезоне обошли таких гигантов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», завоевав золотые медали после 22-летнего перерыва. Хотя в финале Лиги чемпионов была упущена возможность обыграть «ПСЖ», проект под руководством Микеля Артеты стремится достичь своего пика. Ожидается, что привлечение таких молодых и результативных игроков, как Морган Роджерс, послужит именно этой цели.

В заключение можно сказать, что руководство «Арсенала» стоит перед трудным выбором. Сохранение опытного капитана или привлечение Моргана Роджерса в качестве «новой крови» напрямую повлияет на результаты команды в следующем сезоне. Очевидно, что до закрытия трансферного окна эта тема будет оставаться в центре внимания спортивной прессы.