Сегодня на ЧМ-2026 пройдут три важных плей-офф матча

Плей-офф чемпионата мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжается в самом разгаре. Сегодня, 1 июля, и в ночь на 2 июля состоятся еще три матча стадии 1/16 финала.

В программе дня представлены матчи Англия — ДР Конго, Бельгия — Сенегал, а также США — Босния и Герцеговина. Все встречи будут транслироваться по ташкентскому времени.

ДР Конго готовит серьезное испытание для Англии

Первый матч дня начнется в 21:00 по ташкентскому времени. В этой встрече одна из фавориток турнира, сборная Англии, выйдет на поле против Демократической Республики Конго.

Хотя англичане выглядят сильнее по составу и индивидуальному мастерству, ДР Конго на пути к плей-офф выделялась физической мощью, дисциплинированной обороной и быстрыми контратаками.

В лагере конголезцев уверены, что, воспользовавшись некоторыми слабыми местами Англии, можно создать очередную сенсацию турнира. Победитель этой пары встретится с Мексикой в 1/4 финала.

В матче Бельгии и Сенегала ошибка будет стоить дорого

2 июля в 01:00 по ташкентскому времени стартует поединок между сборными Бельгии и Сенегала.

Бельгия, как одна из команд, уверенно прошедших групповой этап, считается фаворитом встречи. Однако тренерский штаб Сенегала подчеркнул, что воспринимает плей-офф как новый турнир и соответствующие выводы из прошлых ошибок были сделаны.

Африканская команда вернула уверенность в себе, разгромив Ирак со счетом 5:0 после тяжелых результатов в группе. Поэтому Бельгию ждет жесткий матч, насыщенный физической борьбой.

США примут Боснию на своем поле

Заключительный матч дня состоится в 05:00 по ташкентскому времени. Один из хозяев турнира, сборная США, сразится с Боснией и Герцеговиной.

Американцы постараются использовать преимущество своего поля и поддержку болельщиков. От Боснии же ожидается сопротивление через дисциплинированную игру и физическую борьбу, характерную для европейского футбола.

Победители пар США — Босния и Герцеговина и Бельгия — Сенегал сразятся друг с другом в 1/8 финала.

ЧМ-2026. Матчи 1/16 финала

1 июля, по ташкентскому времени:

21:00 — Англия — ДР Конго

В ночь на 2 июля:

01:00 — Бельгия — Сенегал

05:00 — США — Босния и Герцеговина

На стадии плей-офф чемпионата мира цена каждой ошибки теперь очень высока. Проигравшая команда покидает турнир, а победитель продолжает борьбу за главный трофей.