Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе открыл новую страницу в истории чемпионатов мира. В матче 1/16 финала против Швеции звезда «Реал Мадрида», оформивший дубль, сумел превзойти результат легендарного бразильского форварда Роналдо. Эта победа вывела французов в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На 45-й минуте матча после передач Усмана Дембеле Мбаппе оставил позади защитника соперника Виктора Дьёкереса и точно поразил ворота, которые охранял Якоб Виделл Зеттерстрём. Этот гол стал девятым для Мбаппе в плей-офф чемпионатов мира. Таким образом, он обошел бразильцев Леонидаса и Роналдо, став абсолютным рекордсменом по количеству голов в плей-офф.

Исторические достижения и борьба за «Золотую бутсу»

Мбаппе продолжил демонстрировать свое мастерство и во втором тайме. После того как Брэдли Баркола увеличил преимущество, на 74-й минуте Килиан отправил мяч в дальний угол ворот после паса Майкла Олисе. Это стал его шестой гол на текущем турнире 2026 года, что позволило ему сравняться с Лионелем Месси в борьбе за «Золотую бутсу».

По данным Goal.com, общее количество голов Мбаппе на чемпионатах мира достигло 18. Теперь он отстает всего на один мяч от рекорда Лионеля Месси (19 голов) в списке лучших бомбардиров всех времен. Для 25-летнего нападающего такой показатель является феноменальным результатом.

«Я хорошо знаю, кто я и как должен играть, но это не только моя заслуга. Вся команда понимает, что нужно делать. Сегодня для нас начался новый турнир. Мы сыграли хорошо, хотя в начале были немного осторожны», — отметил Мбаппе в послематчевом интервью.

Победа, посвященная Дидье Дешампа

После забитых голов Мбаппе побежал к скамейке запасных и обнял главного тренера Дидье Дешампа. Эти моменты были очень важны для команды с эмоциональной точки зрения. Дело в том, что Дешамп пропустил последний матч группового этапа из-за смерти матери. Этот жест капитана команды выразил единство коллектива и безграничное уважение к тренеру.

«Он знает, что никогда не останется один, мы всегда его поддержим», — сказал Мбаппе о тренере. Дешамп, в свою очередь, выразил благодарность футболистам за такое отношение и заявил, что продолжит выполнять большую миссию вместе с командой.

Сборная Франции остается одним из главных фаворитов на следующем этапе. Спортивная форма Мбаппе и высокий командный дух повышают шансы «трехцветных» на защиту чемпионского титула. Футбольные болельщики из Узбекистана также с большим интересом следят за этим крупным турниром и рекордами Мбаппе.