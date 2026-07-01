ЧМ-2026: точные прогнозы на три сегодняшних плей-офф матча

·53·Спорт
ЧМ-2026: точные прогнозы на три сегодняшних плей-офф матча

В рамках стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года состоятся еще три важных матча. Англия встретится с ДР Конго, Бельгия сыграет против Сенегала, а один из хозяев турнира, США, поборется за выход в следующий раунд с Боснией и Герцеговиной.

На бумаге в каждой из трех пар есть фаворит. Однако в плей-офф одна ошибка может поставить крест на всем мундиале — Германия и Нидерланды уже жестко об этом напомнили.

Англия — ДР Конго: фавориту будет непросто

Англия считается явным фаворитом этой встречи. Модель Opta оценивает вероятность победы англичан в основное время в 73,9%. Однако организованная оборона ДР Конго может создать серьезные проблемы команде Томаса Тухеля.

Подопечные Себастьяна Десабуры на турнире в основном используют схему 5-3-2, стараясь удерживать соперников подальше от своей штрафной площади. Конголезцы пропустили всего два гола в матчах против Португалии, Колумбии и Дании.

В составе Англии из-за травм не сыграют Рис Джеймс и Джарелл Куанса. Деклан Райс возвращается в состав, а Букайо Сака готов принять участие в матче.

Ожидается, что ДР Конго сначала будет глубоко обороняться и выходить в контратаки через Йоана Висса и быстрых вингеров. Если Англия не забьет первый гол рано, матч может долго оставаться «закрытым».

Прогноз: Англия — ДР Конго 2:0

Ожидаемый победитель: Англия
Уровень уверенности: 75 процентов
Дополнительный прогноз: тотал меньше 3,5 гола в матче.

Бельгия — Сенегал: самый сбалансированный матч дня

В этой встрече фаворитом является Бельгия, но разрыв между командами не так велик, как в первой паре. Некоторые букмекерские котировки оценивают вероятность победы бельгийцев в основное время примерно в 45–46%.

Бельгия завершила групповой этап крупной победой над Новой Зеландией со счетом 5:1. В распоряжении Руди Гарсии почти полный состав, в команду вернулись Жереми Доку и Зено Дебаст.

Сенегал потерпел поражения от Франции и Норвегии в группе, но в решающем матче разгромил Ирак со счетом 5:0, обеспечив себе выход в плей-офф. Африканская команда будет действовать без основного вратаря Эдуара Менди.

Быстрые контратаки и физическое превосходство Сенегала могут создать трудности возрастным лидерам Бельгии. Тем не менее, индивидуальное мастерство таких игроков, как Кевин Де Брёйне, Жереми Доку и Леандро Троссард, с большой вероятностью станет решающим фактором.

Прогноз: Бельгия — Сенегал 2:1

Ожидаемый победитель: Бельгия
Уровень уверенности: 58 процентов
Дополнительный прогноз: обе команды забьют.

США — Босния: у хозяев большие шансы

Сборная США считается явным фаворитом в матче против Боснии и Герцеговины. Букмекерские коэффициенты оценивают вероятность победы хозяев в основное время примерно в 73%.

Американцы заняли первое место в группе и будут опираться на поддержку своих болельщиков. Главным оружием команды станут креативность Кристиана Пулишича, а также активные действия Серджиньо Деста и Энтони Робинсона на флангах.

Босния обычно обороняется по компактной схеме 4-4-2, делая ставку на контратаки и борьбу в воздухе. Эдин Джеко и Эрмедин Демирович могут быть опасны в штрафной соперника, однако команда не продемонстрировала стабильности в забитых голах на протяжении турнира.

Ожидается, что США будут больше контролировать мяч. Если Босния выдержит начальный натиск, интрига обострится, но скорость и глубина состава хозяев в итоге должны дать преимущество.

Прогноз: США — Босния и Герцеговина 2:1

Ожидаемый победитель: США
Уровень уверенности: 72 процента
Дополнительный прогноз: США забьют первым.

Общий прогноз на день

Самые надежные варианты по матчам — выход Англии и США в следующий раунд. Пара Бельгия — Сенегал считается самым сложным матчем дня, где возможен неожиданный результат.

Ожидаемые результаты:

  • Англия — ДР Конго — 2:0

  • Бельгия — Сенегал — 2:1

  • США — Босния и Герцеговина — 2:1

Согласно прогнозам, Англия, Бельгия и США пройдут в 1/8 финала. Но футбол сам пишет сценарии — и иногда автор оказывается очень жестким троллем.

АнглияБельгияСенегалСШАOpta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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