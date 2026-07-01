Клопп — главный кандидат на пост главного тренера сборной Германии

Неожиданное поражение сборной Германии на чемпионате мира 2026 года может привести к серьезным перестановкам в тренерском штабе. В то время как Немецкий футбольный союз обсуждает будущее Юлиана Нагельсманна, в качестве его возможного преемника упоминается имя Юргена Клоппа.

По данным Sky Sport Германй, бывший главный тренер «Ливерпуля» готов рассмотреть возможность руководства национальной командой, если от Немецкого футбольного союза поступит официальное предложение. Однако на данный момент окончательного соглашения между сторонами нет.

Клопп становится главным кандидатом

Вылет сборной Германии с турнира на стадии 1/16 финала резко усилил давление на Нагельсманна.

По информации журналиста Sky Германй Флориана Плеттенберга, руководство Немецкого футбольного союза серьезно обсуждает вариант прекращения сотрудничества с действующим тренером. Клопп рассматривается как один из основных кандидатов на освобождающуюся должность.

В сообщениях говорится, что в случае официального обращения Клопп готов принять предложение. Несмотря на это, 59-летний специалист пока не сделал открытого и окончательного заявления по этому вопросу.

Нагельсманн не намерен уходить в отставку

Контракт Юлиана Нагельсманна с Немецким футбольным союзом действует до чемпионата Европы 2028 года.

Тренер заявил, что не покинет свой пост по собственному желанию после поражения от Парагвая. Он отметил, что если федерация пожелает продолжить сотрудничество, он готов готовить команду к следующим турнирам.

Однако сообщается, что доверие руководства Немецкого футбольного союза к Нагельсманну пошатнулось. Перед сборной стояла задача выйти как минимум в 1/8 финала, но эта цель не была достигнута.

Парагвай сенсационно остановил Германию

В 1/16 финала чемпионата мира Германия встретилась с Парагваем. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.

В серии пенальти Парагвай одержал победу со счетом 4:3. Кай Хаверц, Ник Фольтемаде и Джонатан Та не смогли реализовать свои удары. Это стало первым поражением Германии в серии пенальти в истории чемпионатов мира.

Таким образом, четырехкратный чемпион мира завершил турнир гораздо раньше, чем ожидалось.

Сможет ли Клопп изменить немецкий футбол?

Юрген Клопп добился больших успехов в своей тренерской карьере в клубах «Боруссия» из Дортмунда и английском «Ливерпуле».

Он известен своим высоким прессингом, быстрыми атаками и способностью мотивировать футболистов. Именно поэтому в немецком футбольном сообществе Клоппа видят как главного специалиста, способного вывести сборную из кризиса.

Ранее на вопрос о возможности руководства сборной Германии Клопп отвечал, что сейчас не время обсуждать эту тему. Следовательно, он не отверг этот вариант полностью, хотя официальные переговоры еще не подтверждены.

Окончательное решение еще не принято

На данный момент Нагельсманн остается действующим главным тренером сборной Германии. Официальных заявлений о его отставке или начале переговоров с Клоппом не поступало.

Поэтому приход Клоппа в сборную пока остается вероятным сценарием. Однако очередной провал Германии на мундиале может вынудить руководство федерации принять радикальное решение.