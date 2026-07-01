Ламин Ямаль о переходе Хулиана Альвареса в «Барселону»: На его месте я бы пришел

Юная звезда клуба «Барселона» Ламин Ямаль прокомментировал слухи о возможном переезде нападающего мадридского «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса в столицу Каталонии. Испанский талант отметил, что аргентинского футболиста ждет лучший клуб мира, и выразил надежду на осуществление этого трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В последнее время распространяются сообщения об охлаждении отношений между Хулианом Альваресом и главным тренером «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне. По данным Goal.com, чемпион мира хочет покинуть Мадрид и попробовать себя в новых вызовах. Ламин Ямаль в интервью изданию Эл Ларгуеро не скрыл своей поддержки этого потенциального трансфера.

«Пока я об этом много не думал, но надеюсь, что он придет, так как он великолепный футболист. Если он перейдет к нам, мы встретим его с распростертыми объятиями. Я считаю, что он попал бы в лучший клуб мира, к лучшим болельщикам и в прекраснейший город. Поэтому, будь я на его месте, я бы сразу согласился на этот трансфер», — сказал Ямаль.

Новый проект в Каталонии и финансовые препятствия

Руководство «Барселоны» видит в Хулиане Альваресе достойного преемника Роберта Левандовски и будущего лидера линии атаки команды. Ранее еще один лидер команды Педри также высказался в поддержку трансфера Альвареса, отметив, что в клубе всегда должны играть сильнейшие футболисты. Однако осуществить эту сделку будет непросто.

Каталонцы переживают серьезные финансовые трудности, и очевидно, что «Атлетико Мадрид» потребует крупную сумму за продажу игрока своему прямому конкуренту. Несмотря на это, говорят, что руководство клуба готовит щедрое предложение по аргентинскому форварду.

После перехода из «Манчестер Сити» в «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес ищет команду, которая соответствовала бы его стилю игры и где он мог бы стать главной фигурой в атаке. Непонимание с Диего Симеоне еще больше укрепило его решение покинуть Мадрид. Если «Барселона» сможет решить финансовые вопросы, в рамках Ла Лиги может состояться один из самых громких трансферов лета.