Ламин Ямаль о переходе Хулиана Альвареса в «Барселону»: На его месте я бы пришел

·145·Спорт
Ламин Ямаль о переходе Хулиана Альвареса в «Барселону»: На его месте я бы пришел

Юная звезда клуба «Барселона» Ламин Ямаль прокомментировал слухи о возможном переезде нападающего мадридского «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса в столицу Каталонии. Испанский талант отметил, что аргентинского футболиста ждет лучший клуб мира, и выразил надежду на осуществление этого трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В последнее время распространяются сообщения об охлаждении отношений между Хулианом Альваресом и главным тренером «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне. По данным Goal.com, чемпион мира хочет покинуть Мадрид и попробовать себя в новых вызовах. Ламин Ямаль в интервью изданию Эл Ларгуеро не скрыл своей поддержки этого потенциального трансфера.

«Пока я об этом много не думал, но надеюсь, что он придет, так как он великолепный футболист. Если он перейдет к нам, мы встретим его с распростертыми объятиями. Я считаю, что он попал бы в лучший клуб мира, к лучшим болельщикам и в прекраснейший город. Поэтому, будь я на его месте, я бы сразу согласился на этот трансфер», — сказал Ямаль.

Новый проект в Каталонии и финансовые препятствия

Руководство «Барселоны» видит в Хулиане Альваресе достойного преемника Роберта Левандовски и будущего лидера линии атаки команды. Ранее еще один лидер команды Педри также высказался в поддержку трансфера Альвареса, отметив, что в клубе всегда должны играть сильнейшие футболисты. Однако осуществить эту сделку будет непросто.

Каталонцы переживают серьезные финансовые трудности, и очевидно, что «Атлетико Мадрид» потребует крупную сумму за продажу игрока своему прямому конкуренту. Несмотря на это, говорят, что руководство клуба готовит щедрое предложение по аргентинскому форварду.

После перехода из «Манчестер Сити» в «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес ищет команду, которая соответствовала бы его стилю игры и где он мог бы стать главной фигурой в атаке. Непонимание с Диего Симеоне еще больше укрепило его решение покинуть Мадрид. Если «Барселона» сможет решить финансовые вопросы, в рамках Ла Лиги может состояться один из самых громких трансферов лета.

БарселонаХулиан АльваресЛамин ЯмальАтлетико МадридТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Вилли Саньоль: «Если Майкл Олисе не получит «Золотой мяч», значит, в футболе что-то идет не так»Вилли Саньоль: «Если Майкл Олисе не получит «Золотой мяч», значит, в футболе что-то идет не так»Сегодня, 15:55Звезда «Арсенала» Деклан Райс претендует на звание лучшего футболиста мираЗвезда «Арсенала» Деклан Райс претендует на звание лучшего футболиста мираСегодня, 15:52Бехруз Каримов о предложениях из Европы и мечте о «Реале»Бехруз Каримов о предложениях из Европы и мечте о «Реале»Сегодня, 15:52Аль-Ахли начал работу по трансферу Мохамеда Салаха: египетская звезда вместо МарезаАль-Ахли начал работу по трансферу Мохамеда Салаха: египетская звезда вместо МарезаСегодня, 15:15Хаман назвал Нагельсманна главным виновником провала ГерманииХаман назвал Нагельсманна главным виновником провала ГерманииСегодня, 14:37Гарри Невилл назвал атаку Франции главным кошмаром чемпионата мираГарри Невилл назвал атаку Франции главным кошмаром чемпионата мираСегодня, 14:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш