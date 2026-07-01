Аль-Ахли начал работу по трансферу Мохамеда Салаха: египетская звезда вместо Мареза

·43·Спорт
Аль-Ахли начал работу по трансферу Мохамеда Салаха: египетская звезда вместо Мареза

Саудовский клуб «Аль-Ахли» всерьез приступил к реализации крупнейшей сделки летнего трансферного окна. Команда из города Джидда определила своей главной целью подписание легенды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Этот шаг расценивается как очередной этап стратегии Про-лиги Саудовской Аравии по привлечению элиты мирового футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Sky Свитзерланд и Goal.com, руководство «Аль-Ахли» уже направило предварительные запросы по условиям трансфера египетского нападающего. Клуб детально изучает финансовые и спортивные требования, необходимые для приобретения Салаха. Хотя Мохамед Салах в последние годы неоднократно оказывался в центре внимания клубов Ближнего Востока, нынешнее предложение выглядит более серьезным, чем предыдущие.

Уход Рияда Мареза и потребность в новом лидере

Выбор именно Мохамеда Салаха для заполнения образовавшегося в «Аль-Ахли» пробела не случаен. Один из главных звезд команды, алжирец Рияд Марез, неожиданно покинул клуб. Стороны расторгли контракт досрочно по взаимному согласию. По имеющимся данным, расторжение этой сделки обошлось «Аль-Ахли» примерно в 14,5 миллионов евро, и Марез стал свободным агентом.

После ухода одного африканского вингера команда планирует привести на его место футболиста не меньшего, а даже более высокого статуса. Мохамед Салах считается идеальным кандидатом для саудовского клуба не только из-за своего мастерства на поле, но и благодаря огромному влиянию во всем арабском мире.

Трансферная стратегия и альтернативные варианты

Руководство «Аль-Ахли» рассматривает и других кандидатов для усиления линии атаки. В частности, под наблюдением клуба находится игрок «Боруссии Дортмунд» Карим Адейеми. Однако для лиц, принимающих решения в клубе, Салах является фигурой совершенно другого уровня. Египетский футболист рассматривается не просто как спортсмен, а как масштабный коммерческий и культурный проект для лиги.

Хотя молодые таланты вроде Карима Адейеми выглядят перспективными на будущее, в иерархии «Аль-Ахли» Мохамед Салах остается приоритетной задачей. Тот факт, что 32-летний нападающий по-прежнему остается одним из самых эффективных и стабильных игроков в европейском футболе, еще больше повышает его трансферную стоимость.

«Ливерпуль» пока не делал официальных заявлений о возможном уходе своего лидера. Однако финансовая мощь саудовских клубов и тот факт, что контракт Салаха подходит к концу, поддерживают высокую вероятность осуществления этого трансфера. Если сделка состоится, это станет очередной большой победой для Про-лиги Саудовской Аравии.

Мохамед СалахАль-АхлиЛиверпульТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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