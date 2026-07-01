Вилли Саньоль: «Если Майкл Олисе не получит «Золотой мяч», значит, в футболе что-то идет не так»

·9·Спорт
Вилли Саньоль: «Если Майкл Олисе не получит «Золотой мяч», значит, в футболе что-то идет не так»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль выступил с неожиданным заявлением о звездах современного футбола. По его мнению, звания лучшего игрока мира в настоящее время заслуживает не Лионель Месси или Криштиану Роналду, а новая звезда мюнхенского клуба Майкл Олисе. Это признание Саньоля вызвало широкие дискуссии в европейском спортивном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию BILD главный тренер сборной Грузии подчеркнул, что Майкл Олисе значительно опережает всех остальных игроков. По словам Саньоля, если 24-летний вингер не выиграет «Золотой мяч» (Ballon d'Or) по итогам сезона, это станет высшей точкой несправедливости. Он считает футболиста непревзойденным в командной игре.

Командный дух и сравнение с легендами

Вилли Саньоль сравнил стиль Майкла Олисе с легендарным Зинедином Зиданом. По его мнению, хотя Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в футболе последние 15 лет, они больше работали на свою статистику и личные достижения. Олисе же, напротив, ставит интересы команды выше собственных.

«Олисе — настоящий командный игрок, он не индивидуалист. Для него не имеет значения, забить гол или отдать результативную передачу, главное — принести пользу команде. Наконец-то появился футболист, который может стать настоящим примером для наших детей», — подчеркнул бывший защитник. По его мнению, такая самоотдача — редкое явление в современном футболе.

Также Саньоль высказался о главной звезде сборной Франции Килиане Мбаппе. Признав Мбаппе игроком высокого класса, он раскритиковал его за то, что тот больше сосредоточен на своей карьере и личных целях. Саньоль считает, что Майкл Олисе превосходит даже Мбаппе по изяществу игры и видению поля.

Шумиха на трансферном рынке

Согласно сообщению Goal.com, такие положительные отзывы о Майкле Олисе не случайны. В данный момент мадридский «Реал» готов потратить рекордную сумму на трансфер игрока. Испанский гранд хочет видеть Олисе в линии атаки вместе с Килианом Мбаппе. Это свидетельствует о том, насколько высок авторитет футболиста не только в «Баварии», но и на мировом уровне.

В ходе интервью Саньоль также тепло отозвался о защитнике «Баварии» Дайо Упамекано. Высоко оценив физическую форму и технический прогресс игрока, он сравнил его с легендарными защитниками мюнхенского клуба прошлого. Однако в центре внимания беседы все равно остался Майкл Олисе и его претензии на «Золотой мяч».

Напомним, что Майкл Олисе уже успел завоевать любовь болельщиков своими яркими выступлениями в составе сборной Франции. Его действия на поле и работа на команду высоко оцениваются экспертами. По мнению Саньоля, именно такие игроки сохраняют истинные ценности футбола.

БаварияМайкл ОлисеРеал МадридЗолотой МячФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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