Эрлинг Холанд недооценил шансы Норвегии в матче против Бразилии
Сборная Норвегии, создающая настоящий шум в футбольном мире, вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Однако главная звезда команды Эрлинг Холанд перед предстоящим столкновением со следующим соперником — Бразилией — высказался неожиданно осторожно. Нападающий «Манчестер Сити» считает шансы своей команды на выход в следующий раунд крайне низкими. Об этом сообщает Goal.com .
Сборная Норвегии в 1/32 финала одержала победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2:1, продолжив свое движение по турниру. На 86-й минуте встречи именно Эрлинг Холанд после передачи Патрика Берга забил решающий гол, принесший скандинавам победу. Эта победа означает, что Норвегия выиграла в трех из четырех своих матчей на турнире, но впереди их ждет настоящее испытание.
В интервью после игры Эрлинг Холанд отдельно остановился на уровне будущего соперника. По сообщению Goal.com, на вопрос о шансах Норвегии в матче против Бразилии нападающий ответил кратко и лаконично: «Очень малы». По его словам, команда рада выходу в 1/8 финала, однако необходимо сохранять реалистичный взгляд на вещи.
Гонка рекордов и бомбардировЭрлинг Холанд в очередной раз доказывает, что находится в отличной форме на этом турнире. Гол в ворота Кот-д'Ивуара стал его пятым в чемпионате. На данный момент в борьбе за «Золотую бутсу» он отстает всего на один мяч от таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Этот результат является поразительным показателем для дебютного турнира Холанда на международной арене.
Согласно статистическим данным, Эрлинг Холанд демонстрирует редко встречающуюся в международном футболе эффективность. В 53 матчах в футболке сборной Норвегии он сумел забить 60 голов. Для сравнения: Килиану Мбаппе потребовалось 100 матчей, чтобы достичь отметки в 60 голов, а Лионелю Месси — 122 встречи. Этот показатель еще раз подтверждает, насколько опасным нападающим является Холанд.
Оптимизм капитанаВ то время как форвард команды проявляет осторожность, капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор настроен несколько иначе. Плеймейкер «Арсенала» после победы вместе с болельщиками исполнил традиционные «хлопки викингов», показав, что психологическое состояние в команде на высшем уровне. Он подчеркнул, что футбол полон неожиданностей и победить можно любого соперника.
«Это будет очень сложный матч, но в футболе возможно всё. Мы хотим продолжать мечтать и получать удовольствие от игры. Давайте попробуем. Нам нужно хорошо подготовиться и насладиться этими моментами», — сказал Мартин Эдегор в беседе с журналистами. По его мнению, статус аутсайдера позволяет команде играть без лишнего давления.
Очевидно, что матч 1/8 финала между Норвегией и Бразилией окажется в центре внимания всего мирового футбольного сообщества. То, насколько дисциплинированная игра скандинавов и индивидуальное мастерство Холанда смогут противостоять звездному составу «пентакампеонов», становится одним из главных вопросов турнира. Болельщики из Узбекистана также с большим интересом ждут этого противостояния.
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