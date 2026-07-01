Эрлинг Холанд недооценил шансы Норвегии в матче против Бразилии

·3·Спорт
Эрлинг Холанд недооценил шансы Норвегии в матче против Бразилии

Сборная Норвегии, создающая настоящий шум в футбольном мире, вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Однако главная звезда команды Эрлинг Холанд перед предстоящим столкновением со следующим соперником — Бразилией — высказался неожиданно осторожно. Нападающий «Манчестер Сити» считает шансы своей команды на выход в следующий раунд крайне низкими. Об этом сообщает Goal.com .

Сборная Норвегии в 1/32 финала одержала победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2:1, продолжив свое движение по турниру. На 86-й минуте встречи именно Эрлинг Холанд после передачи Патрика Берга забил решающий гол, принесший скандинавам победу. Эта победа означает, что Норвегия выиграла в трех из четырех своих матчей на турнире, но впереди их ждет настоящее испытание.

В интервью после игры Эрлинг Холанд отдельно остановился на уровне будущего соперника. По сообщению Goal.com, на вопрос о шансах Норвегии в матче против Бразилии нападающий ответил кратко и лаконично: «Очень малы». По его словам, команда рада выходу в 1/8 финала, однако необходимо сохранять реалистичный взгляд на вещи.

Гонка рекордов и бомбардиров

Эрлинг Холанд в очередной раз доказывает, что находится в отличной форме на этом турнире. Гол в ворота Кот-д'Ивуара стал его пятым в чемпионате. На данный момент в борьбе за «Золотую бутсу» он отстает всего на один мяч от таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Этот результат является поразительным показателем для дебютного турнира Холанда на международной арене.

Согласно статистическим данным, Эрлинг Холанд демонстрирует редко встречающуюся в международном футболе эффективность. В 53 матчах в футболке сборной Норвегии он сумел забить 60 голов. Для сравнения: Килиану Мбаппе потребовалось 100 матчей, чтобы достичь отметки в 60 голов, а Лионелю Месси — 122 встречи. Этот показатель еще раз подтверждает, насколько опасным нападающим является Холанд.

Оптимизм капитана

В то время как форвард команды проявляет осторожность, капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор настроен несколько иначе. Плеймейкер «Арсенала» после победы вместе с болельщиками исполнил традиционные «хлопки викингов», показав, что психологическое состояние в команде на высшем уровне. Он подчеркнул, что футбол полон неожиданностей и победить можно любого соперника.

«Это будет очень сложный матч, но в футболе возможно всё. Мы хотим продолжать мечтать и получать удовольствие от игры. Давайте попробуем. Нам нужно хорошо подготовиться и насладиться этими моментами», — сказал Мартин Эдегор в беседе с журналистами. По его мнению, статус аутсайдера позволяет команде играть без лишнего давления.

Очевидно, что матч 1/8 финала между Норвегией и Бразилией окажется в центре внимания всего мирового футбольного сообщества. То, насколько дисциплинированная игра скандинавов и индивидуальное мастерство Холанда смогут противостоять звездному составу «пентакампеонов», становится одним из главных вопросов турнира. Болельщики из Узбекистана также с большим интересом ждут этого противостояния.

Эрлинг ХоландНорвегияБразилияЧемпионат мираМартин Эдегор
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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