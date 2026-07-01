«Арсенал» готов потратить 130 миллионов фунтов на звезду «Астон Виллы» Моргана Роджерса

В английской Премьер-лиге начинается самый жаркий период трансферного окна. Одна из самых громких новостей сезона крутится вокруг лидера бирмингемского клуба «Астон Вилла» Моргана Роджерса. По имеющимся данным, лондонский «Арсенал» предпринимает серьезные шаги, чтобы заполучить этого талантливого нападающего. Данный трансфер привлекает внимание не только из-за мастерства футболиста, но и из-за его астрономической стоимости. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью изданию GOAL бывший нападающий «Астон Виллы» Тони Каскарино выразил свое недовольство сложившейся ситуацией. По его мнению, современные правила футбола, в частности правила финансового фэйр-плей (ПСР), дают преимущество богатым клубам и вынуждают растущие команды продавать своих звезд. Каскарино считает, что «великие футболисты всегда переходили в более сильные клубы, но нынешняя ситуация выглядит немного странно».

Финансовые ограничения и стоимость трансфера

Хотя владельцы «Астон Виллы», компания В Спортс, готовы инвестировать в клуб значительные средства, тренерский штаб во главе с Унаи Эмери оказался в сложном положении из-за финансовых ограничений. Чтобы сохранить баланс и не нарушить правила, клубу, возможно, придется расстаться с одним из своих лучших игроков. Именно этот фактор открывает путь для «Арсенала», однако бирмингемцы не намерены отпускать свою звезду за бесценок.

За 23-летнего Моргана Роджерса «Астон Вилла» установила цену в 130 миллионов фунтов стерлингов (примерно 172 миллиона долларов). Этот показатель может сделать его одним из самых дорогих трансферов в истории английской Премьер-лиги. Роджерс за последние два сезона забивал по 14 голов в каждом, став настоящим лидером команды, и в настоящее время выступает в составе сборной Англии на чемпионате мира.

Разрыв между клубами

Тони Каскарино отметил, что финансовые возможности таких гигантов, как «Арсенал», ставят другие клубы в затруднительное положение. По его словам, в прошлом году «Арсенал» получил доход около 770 миллионов фунтов, что позволяет им быть крайне агрессивными на трансферном рынке. «Астон Вилла» же, несмотря на получение путевки в Лигу чемпионов и победу в Лиге Европы, все еще вынуждена пополнять бюджет за счет продажи своих звезд.

Если этот трансфер состоится, «Арсенал» значительно усилит свою линию атаки. Универсализм Моргана Роджерса и его способность играть на нескольких позициях идеально вписываются в систему Микеля Артеты. Однако для болельщиков «Астон Виллы» переход воспитанника и символа команды в стан соперника станет большой потерей.

В заключение стоит сказать, что будущее Моргана Роджерса определится в ближайшие недели. Если «Арсенал» согласится выплатить запрашиваемую сумму, этот трансфер не только подтвердит чемпионские амбиции лондонского клуба, но и усилит дискуссии об экономическом неравенстве в Премьер-лиге. Пока же футболист сосредоточен на играх за национальную сборную.