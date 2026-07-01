«Насаф» одержал волевую победу над «Бухарой»

·8·Спорт
«Насаф» одержал волевую победу над «Бухарой»

В Карши состоялся контрольный матч между командами «Насаф» и «Бухара». В интересном поединке «драконы», несмотря на отставание в счете, одержали победу со счетом 2:1.

В составе каршинцев забили Зафармурод Абдирхаматов и Юсуф Отубанжо, единственный гол «Бухары» записал на свой счет Асадбек Журабоев.

«Бухара» открыла счет

На 16-й минуте встречи Асадбек Журабоев забил гол, выведя гостей вперед.

Однако футболисты «Насафа» вскоре сумели ответить. На 30-й минуте Зафармурод Абдирхаматов сравнял счет.

Отубанжо забил победный гол

Во втором тайме обе команды провели ряд замен в составе.

На 85-й минуте матча вышедший на замену Юсуф Отубанжо забил решающий гол, принесший победу «Насафу».

Результат матча

Контрольный матч

«Насаф» — «Бухара» — 2:1

Голы: Абдирхаматов, 30; Отубанжо, 85 — Журабоев, 16.

Основной состав «Насафа»

Самандар Муратбаев, Дильшод Муртазаев, Голиб Гайбуллаев, Кувончбек Хушвактова, Зафармурод Абдирхаматов, Шароф Мухитдинов, Ойбек Рустамов, Муродбек Рахматов, Диёрбек Абдуназаров, Яшнабег Бердирахмонов и Бобир Абдихоликов.

Вышедшие на замену

  • Бекжон Рахматов;

  • Юсуф Отубанжо;

  • Акрамжон Комилов;

  • Зафар Садуллаев;

  • Баходир Халилов.

Таким образом, «Насаф» одержал волевую победу в контрольном поединке в рамках подготовки к новому сезону.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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