«Насаф» одержал волевую победу над «Бухарой»
В Карши состоялся контрольный матч между командами «Насаф» и «Бухара». В интересном поединке «драконы», несмотря на отставание в счете, одержали победу со счетом 2:1.
В составе каршинцев забили Зафармурод Абдирхаматов и Юсуф Отубанжо, единственный гол «Бухары» записал на свой счет Асадбек Журабоев.
«Бухара» открыла счет
На 16-й минуте встречи Асадбек Журабоев забил гол, выведя гостей вперед.
Однако футболисты «Насафа» вскоре сумели ответить. На 30-й минуте Зафармурод Абдирхаматов сравнял счет.
Отубанжо забил победный гол
Во втором тайме обе команды провели ряд замен в составе.
На 85-й минуте матча вышедший на замену Юсуф Отубанжо забил решающий гол, принесший победу «Насафу».
Результат матча
Контрольный матч
«Насаф» — «Бухара» — 2:1
Голы: Абдирхаматов, 30; Отубанжо, 85 — Журабоев, 16.
Основной состав «Насафа»
Самандар Муратбаев, Дильшод Муртазаев, Голиб Гайбуллаев, Кувончбек Хушвактова, Зафармурод Абдирхаматов, Шароф Мухитдинов, Ойбек Рустамов, Муродбек Рахматов, Диёрбек Абдуназаров, Яшнабег Бердирахмонов и Бобир Абдихоликов.
Вышедшие на замену
Бекжон Рахматов;
Юсуф Отубанжо;
Акрамжон Комилов;
Зафар Садуллаев;
Баходир Халилов.
Таким образом, «Насаф» одержал волевую победу в контрольном поединке в рамках подготовки к новому сезону.
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