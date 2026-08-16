В Болгарии построят крупный центр космических и оборонных инноваций

Правительство Болгарии одобрило проект меморандума с местным производителем спутников ЭндуроСат о создании крупного центра космических и оборонных инноваций на авиабазе Доброславци недалеко от Софии. По данным Иксбт.ком, этот проект должен стать важным шагом в расширении собственной космической инфраструктуры страны и развитии национальной экономики в сфере высоких технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Основу нового центра составит комплекс для сборки, испытаний спутников и повышения квалификации специалистов. По словам основателя и генерального директора ЭндуроСат Райчо Райчева, компания планирует превратить базу Доброславци в один из ведущих центров космических и оборонных разработок в Европе. Это позволит вывести потенциал Болгарии в данной сфере на совершенно новый уровень.

Национальная инфраструктура и государственная поддержка

Хотя в стране пока нет собственной национальной космической службы, государственные руководители активно поддерживают высокотехнологичное производство и научно-исследовательскую деятельность. В частности, ранее было объявлено о начале подготовки Национального центра наблюдения, координации и управления, использующего космические данные. Правительство уделяет основное внимание развитию экономики знаний и стремится превратить Болгарию не просто в потребителя технологий, а в их создателя.

Другие местные космические компании также проявляют большой интерес к этой инициативе. В частности, Сфера Течнологиес разрабатывает интегрированную систему, предназначенную для ускорения доставки данных дистанционного зондирования Земли. По словам руководителя компании Здравко Димитрова, национальная промышленность уже располагает возможностями для работы на низкой, средней и геостационарной орбитах, а также для производства и испытаний спутников.

Объединение отрасли и международный рынок

Хотя космическая отрасль Болгарии пока несколько разрозненна, центр в Доброславци должен объединить всех участников и обеспечить её устойчивое развитие. Сфера Течнологиес, в свою очередь, планирует расширить мощности и к концу 2026 года поддерживать работу 12 спутников, а в 2027 году — расширить и модернизировать наземную инфраструктуру. Продукция компании в основном предназначена для рынка Европейского союза, однако также рассматриваются направления в США и Юго-Восточной Азии.

По мнению экспертов, одним из главных преимуществ Болгарии в этой сфере является сильная образовательная база, включая направление аэрокосмической инженерии в Софийском университете, которое готовит квалифицированных специалистов. Совместные усилия государственного центра космических данных и частных компаний помогут сформировать в стране целостную космическую экосистему — от производства до наземных систем.