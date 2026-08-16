Официально: объявлены следующий соперник Рамазона Темирова и дата боя

Узбекистанский известный и яркий нокаутёр, боец UFC Рамазон Темиров, получил официальную информацию о своём следующем поединке. Наш соотечественник выйдет в октагон осенью на одном из крупнейших номерных турниров.

Как сообщили в пресс-службе UFC, Темиров примет участие в турнире UFC 333, который состоится 24 октября в великолепном комплексе «Этихад Арена» в городе Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты.

Соперник — опасный английский боец из топ-6 рейтинга

Этот поединок станет одним из важнейших противостояний среди претендентов на титул в наилегчайшем весе (Флйвеигхт):

Кто соперник? В октагоне против Рамазона выступит опытный и техничный английский боец Лоне Кавана ;

Рейтинговая интрига: В настоящее время Кавана занимает 6-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе, а наш соотечественник Темиров — 7-е место ;

Цена победы: Победа в этом поединке позволит Рамазону войти в топ-5 дивизиона и стать прямым претендентом на чемпионский пояс.

Нокаутирующая серия Темиров в Абу-Даби

Абу-Даби, ОАЭ, уже успел стать по-настоящему счастливой ареной для Рамазона Темирова:

Яркая победа над Эрсег: Наш соотечественник провёл свой последний бой именно здесь, 25 июля, против австралийца Стив Эрсег , бывшего претендента на чемпионский титул;

Финиш в первом раунде: В том поединке Темиров обрушил на соперника шквал мощных ударов и отправил его в технический нокаут уже в первом раунде, потряснув мировое ММА-сообщество.

В поединке, который состоится 24 октября, Рамазон Темиров постарается продолжить победную серию и сделать ещё один огромный шаг к чемпионскому титулу.

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