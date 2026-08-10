Как Месси и сборная Аргентины избежали опасности на ЧМ-2026?
Стало известно, что капитан сборной Аргентины и легенда футбола Лионель Месси столкнулся с несколькими серьёзными угрозами безопасности во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщило издание «Диарио АС», ссылаясь на утечку полицейских документов.
Утёкшие секретные данные раскрыли, в каком чрезвычайном режиме работали полиция и службы безопасности во время чемпионата мира.
Угроза пронести бомбу на стадион
По данным источника, в одном из сообщений, поступивших в полицию, утверждалось, что неизвестный намеревался пронести на стадион взрывное устройство и совершить покушение на аргентинскую звезду.
Правоохранительные органы отреагировали на этот сигнал крайне серьёзно и оперативно:
Экстренная проверка: Для обследования арены и всей прилегающей территории были задействованы специальная бригада сапёров и кинологическая служба.
Меры безопасности: Контроль входа и выхода со стадиона, а также охрана Месси были значительно усилены.
К счастью, ни одна из зафиксированных угроз не была реализована, и турнир завершился мирно и без каких-либо происшествий.
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