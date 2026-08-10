Конец августа будет богат на бои: самые ожидаемые противостояния!

Ожидается, что вторая половина августа выдастся очень интересной для поклонников UFC, ПФЛ и профессионального бокса. На 15, 22 и 29 августа запланирован ряд крупных поединков, среди которых есть такие известные имена, как Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Крис Сайборг и Теофимо Лопес.

Особенно насыщенной будет программа 22 августа: в один день запланировано проведение турнира ПФЛ, UFC Фигхт Нигхт, а также большого вечера бокса в Лас-Вегасе.

15 августа: UFC 330 в центре внимания

Один из самых ожидаемых вечеров месяца приходится на 15 августа.

На турнире UFC 330 основное внимание будет приковано к противостоянию Ислам Махачев — Иэн Гэрри. Встреча двух известных бойцов в октагоне является главной интригой турнира.

Еще один интересный бой этого вечера:

Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон.

Это противостояние также может вызвать высокий интерес с точки зрения борьбы в партере и сабмишенов.

22 августа: три крупных бойцовских вечера в один день

Ожидается, что 22 августа превратится в настоящий марафон для любителей единоборств.

На турнире ПФЛ одна из самых известных представительниц женского ММА Крис Сайборг должна выйти в октагон против Кэтлин Виейры.

В рамках этого же турнира пройдет бой:

Мирафзал Ахтямов — Дакота Буш

Ромеро и Лопес сойдутся в Лас-Вегасе

В этот же день вечер профессионального бокса в Лас-Вегасе также привлечет внимание болельщиков.

В ринге силами померятся:

Роландо Ромеро — Теофимо Лопес

Учитывая стиль и характер обоих боксеров, этот бой может стать одним из самых обсуждаемых событий 22 августа.

UFC Фигхт Нигхт тоже не останется в стороне

22 августа UFC также планирует провести свой турнир.

Среди главных боев вечера:

Энтони Эрнандес — Грегори Родригес

а также

Роман Долидзе — Ренье де Риддер

Таким образом, 22 августа любителям ММА и бокса придется одновременно следить за несколькими крупными соревнованиями.

29 августа: Умар Нурмагомедов снова в октагоне

Один из последних крупных вечеров ММА в августе назначен на 29 число.

На турнире UFC Фигхт Нигхт запланирован бой:

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг

Это противостояние обещает высокий уровень техники, скорости и тактической борьбы.

Бой тяжеловесов в Лондоне

29 августа в Лондоне также ожидается большой вечер бокса.

В нем в ринг поднимется:

Мозес Итаума — Филип Хргович

Этот поединок в супертяжелом весе может стать одним из самых интересных боксерских противостояний в конце месяца.

Череда боев во второй половине августа

Таким образом, во второй половине августа любителей единоборств ждет крупное противостояние практически каждую неделю.

15 августа — UFC 330.

22 августа — ПФЛ, UFC Фигхт Нигхт и вечер бокса в Лас-Вегасе.

29 августа — UFC Фигхт Нигхт с участием Умара Нурмагомедова и большой бой в Лондоне.

А главная интрига всего одна: какой из этих боев станет самым ярким событием августа?

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