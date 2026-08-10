Конец августа будет богат на бои: самые ожидаемые противостояния!
Ожидается, что вторая половина августа выдастся очень интересной для поклонников UFC, ПФЛ и профессионального бокса. На 15, 22 и 29 августа запланирован ряд крупных поединков, среди которых есть такие известные имена, как Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Крис Сайборг и Теофимо Лопес.
Особенно насыщенной будет программа 22 августа: в один день запланировано проведение турнира ПФЛ, UFC Фигхт Нигхт, а также большого вечера бокса в Лас-Вегасе.
15 августа: UFC 330 в центре внимания
Один из самых ожидаемых вечеров месяца приходится на 15 августа.
На турнире UFC 330 основное внимание будет приковано к противостоянию Ислам Махачев — Иэн Гэрри. Встреча двух известных бойцов в октагоне является главной интригой турнира.
Еще один интересный бой этого вечера:
Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон.
Это противостояние также может вызвать высокий интерес с точки зрения борьбы в партере и сабмишенов.
22 августа: три крупных бойцовских вечера в один день
Ожидается, что 22 августа превратится в настоящий марафон для любителей единоборств.
На турнире ПФЛ одна из самых известных представительниц женского ММА Крис Сайборг должна выйти в октагон против Кэтлин Виейры.
В рамках этого же турнира пройдет бой:
Мирафзал Ахтямов — Дакота Буш
Ромеро и Лопес сойдутся в Лас-Вегасе
В этот же день вечер профессионального бокса в Лас-Вегасе также привлечет внимание болельщиков.
В ринге силами померятся:
Роландо Ромеро — Теофимо Лопес
Учитывая стиль и характер обоих боксеров, этот бой может стать одним из самых обсуждаемых событий 22 августа.
UFC Фигхт Нигхт тоже не останется в стороне
22 августа UFC также планирует провести свой турнир.
Среди главных боев вечера:
Энтони Эрнандес — Грегори Родригес
а также
Роман Долидзе — Ренье де Риддер
Таким образом, 22 августа любителям ММА и бокса придется одновременно следить за несколькими крупными соревнованиями.
29 августа: Умар Нурмагомедов снова в октагоне
Один из последних крупных вечеров ММА в августе назначен на 29 число.
На турнире UFC Фигхт Нигхт запланирован бой:
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
Это противостояние обещает высокий уровень техники, скорости и тактической борьбы.
Бой тяжеловесов в Лондоне
29 августа в Лондоне также ожидается большой вечер бокса.
В нем в ринг поднимется:
Мозес Итаума — Филип Хргович
Этот поединок в супертяжелом весе может стать одним из самых интересных боксерских противостояний в конце месяца.
Череда боев во второй половине августа
Таким образом, во второй половине августа любителей единоборств ждет крупное противостояние практически каждую неделю.
15 августа — UFC 330.
22 августа — ПФЛ, UFC Фигхт Нигхт и вечер бокса в Лас-Вегасе.
29 августа — UFC Фигхт Нигхт с участием Умара Нурмагомедова и большой бой в Лондоне.
А главная интрига всего одна: какой из этих боев станет самым ярким событием августа?
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