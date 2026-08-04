Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекорд
Ислам Махачев навбатдаги жангидан кейин фаолиятини якунлаши ҳақидаги хабарларни рад етиб, жанг қилишда давом етишини айтди. У 15 август куни Филаделфияда ўтадиган UFC 330 турнирининг асосий жангида Иен Мачадо Гаррига қарши яримўрта вазн камарини ҳимоя қилади. Ҳозир 16 та кетма-кет ғалабага ега Махачев ғалаба қозонса, сериясини 17 тага етказиб, UFC тарихидаги рекорднинг ягона соҳибига айланади.
UFC’нинг яримўрта вазн чемпиони Ислам Махачев навбатдаги жангидан кейин октагонни тарк этиши ҳақидаги хабарларни қатъий рад этди. Россиялик жангчи ҳали ҳам машғулот, чемпионлик босими ва дунёнинг энг кучли спортчиси бўлиш ҳиссидан завқ олаётганини айтди.
Энг муҳими, Махачевнинг олдида оддий камар ҳимояси эмас, UFC тарихида мутлақ рекорд ўрнатиш имконияти турибди. У ҳозир 16 та кетма-кет ғалаба билан Андерсон Силванинг натижасини такрорлаб турибди. Навбатдаги муваффақият уни рекорднинг ягона соҳиби қилиши мумкин.
«Бу ёлғон хабар»: Махачев кетиш нияти йўқлигини айтди
Сиз келтирган Майк Бон билан суҳбат парчасида Махачев унинг навбатдаги жанги фаолиятидаги сўнгги баҳс бўлиши ҳақида кимдир асоссиз маълумот тарқатганини таъкидлади.
«Кимдир мен бу жангдан кейин фаолиятимни якунлайман деган ёлғон хабар тарқатибди. Йўқ, бу ҳақиқат эмас. Мен жанг қилишда давом этишни хоҳлайман».
Чемпионнинг айтишича, юқори спорт формасини сақлаш, энг кучли рақиблар билан беллашиш ва дунёнинг энг яхши жангчиси сифатида тан олиниш ҳиссини спортдан ташқарида бошқа нарса билан алмаштириш қийин.
«Формани сақлаб туриш, дунёнинг энг яхши жангчисига айланиш ҳисси — ажойиб туйғу. Бу спортдан ташқарида бунга ўхшаш нарсани топа олмайсиз».
Бу баёнот Махачевнинг қарорини пул ёки яна бир камардан кўра кенгроқ маънода тушунтиради. У учун жанг қилиш йиллар давомида шаклланган ҳаёт тарзи, жамоа билан бирга тайёргарлик кўриш эса кундалик ҳаётининг муҳим қисми бўлиб қолмоқда.
Унинг навбатдаги рақиби — Иэн Мачадо Гарри
Махачев 15 август куни Филадельфияда ўтадиган UFC 330 турнирининг асосий жангида ирландиялик Иэн Мачадо Гаррига қарши яримўрта вазн камарини ҳимоя қилади. Бу унинг 2025 йил ноябрида Жек Делла Маддаленани мағлуб этиб, янги вазн тоифасида чемпион бўлганидан кейинги илк ҳимояси бўлади.
UFC расмий маълумотларида Гарри дивизионнинг биринчи рақамли даъвогари сифатида кўрсатилган. Унинг профессионал натижаси 17 та ғалаба ва бир мағлубиятдан иборат. Махачев эса 28 та ғалаба ва битта мағлубият билан UFC’нинг вазн тоифасидан қатъи назар энг кучли жангчилар рейтингида биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Гаррининг асосий қуроли — ҳаракатчанлик, масофани назорат қилиш ва зарбаларни қабул қилмасдан очко тўплаш. Махачев эса кураш, партердаги назорат ва рақибга доимий босим ўтказиши билан ажралиб туради. Шу боис ушбу беллашув икки хил услубнинг тўқнашуви бўлиши кутилмоқда.
Битта ғалаба Махачевни тарихда ёлғиз қолдиради
Махачевнинг ҳозирги 16 та кетма-кет ғалабаси UFC тарихидаги энг юқори кўрсаткични такрорлайди. Андерсон Силва ҳам фаолияти давомида октагонда кетма-кет 16 та жангда ғалаба қозонган.
Агар Махачев Гаррини мағлуб этса:
кетма-кет ғалабаларини 17 тага етказади;
UFC тарихидаги энг узоқ ғалабали сериянинг ягона соҳиби бўлади;
яримўрта вазн камарини илк бор муваффақиятли ҳимоя қилади;
икки вазндаги чемпион сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлайди.
Бу рекорднинг аҳамияти шундаки, UFC’да ҳар бир жанг рейтингдаги кучли рақибларга қарши ўтказилади. Спортчининг узоқ вақт мағлуб бўлмаслиги нафақат маҳорат, балки жароҳатлар, вазн ташлаш, психологик босим ва рақибларнинг доимий таҳлилига бардош беришни ҳам талаб қилади.
Енгил вазнда ҳам бир қатор рекордларни янгилаган
Махачев яримўрта вазнга кўтарилишидан олдин енгил вазн дивизионида катта тарих яратди. У Чарльз Оливейрани мағлуб этиб чемпион бўлди ва камарини тўрт марта ҳимоя қилди. Бу UFC енгил вазнидаги кетма-кет муваффақиятли ҳимоялар бўйича рекорд ҳисобланади.
У енгил вазндаги чемпионлик жангларида бешта ғалаба қайд этиб, дивизион тарихидаги энг юқори натижага эришди. Кейин камарни бўшатиб, яримўрта вазнга ўтди ва Жек Делла Маддаленани очколар ҳисобига ишончли мағлуб этиб, иккинчи вазн тоифасида чемпионликка эришди.
Шу сабаб Махачевнинг «барча мумкин бўлган рекордларни янгилаймиз» деган гапи шунчаки баландпарвоз баёнот эмас. У аллақачон бир нечта тарихий кўрсаткични янгилаган ва навбатдаги рекорддан атиги бир ғалаба узоқда турибди.
Фаолиятни қачон якунлаши мумкин?
Махачев аввалги суҳбатларида ҳам яқин вақт ичида спортни тарк этиш нияти йўқлигини айтган. Унинг фикрича, машғулот залдаги ёш жангчилар унга тенглаша бошлаганини ҳис қилган пайтдагина фаолиятни якунлаш ҳақида жиддий ўйлаш мумкин.
Бу ёндашув чемпионнинг ўз ҳолатини фақат ёши ёки ўтказган жанглари сони билан эмас, машғулотлардаги рақобатбардошлиги орқали баҳолашини кўрсатади.
Махачев 34 ёшда. Аралаш яккакурашда бу тажриба энг юқори нуқтага етган, бироқ тикланиш ва жисмоний юклама тобора катта аҳамият касб этадиган давр ҳисобланади. Шунга қарамай, UFC расмий статистикасида унинг серияси, ҳимоя кўрсаткичлари ва умумий натижаси ҳали ҳам элита даражасида экани кўринади.
Чемпион учун энди мотивация ўзгарган
Фаолият бошида жангчи рейтингга кириш, биринчи катта гонорар ёки чемпионлик имконияти учун курашади. Барча асосий мақсадларга эришганидан кейин эса мотивацияни сақлаш қийинлашади.
Махачев ҳам аввалгидек мотивацияга эга эмаслигини, аммо ғалаба қозониш ва камарни йўқотмаслик истаги уни ҳаракатга келтираётганини айтган. Унинг ҳозирги мақсади янги ном чиқариш эмас, эришган мақомини сақлаш ва тарихда янада юқори ўрин эгаллашдир.
Бу босқичда ҳар бир жангнинг хавфи ҳам ошади. Ғалаба рекордга айланади, мағлубият эса йиллар давомида қурилган устунликка нуқта қўйиши мумкин.
Пенсия эмас, тарихий жанг олдинда
Ислам Махачев ўз позициясини очиқ билдирди: у Гарри билан жангдан кейин қўлқопларини ечишни режалаштирмаяпти. Чемпион юқори формада қолишни, кучли рақиблар билан беллашишни ва янги рекордлар ўрнатишни хоҳламоқда.
Энди барча эътибор UFC 330 турнирига қаратилади. Махачев учун бу жанг фақат камар ҳимояси эмас — Андерсон Силва билан бўлиб турган тарихий рекордни янгилаш имконияти ҳамдир.
Агар у ўн еттинчи кетма-кет ғалабани қўлга киритса, пенсия ҳақидаги миш-мишларга энг кучли жавобни сўз билан эмас, октагондаги натижа билан беради.
Сизнингча, Махачев Гаррини мағлуб этиб, UFC тарихидаги мутлақ рекордни ўрната оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…