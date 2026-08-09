Лас-Вегасда нокаутлар ёмғири: UFC Fight Night 284 турнирининг барча натижалари
АҚШнинг Невада штати Лас-Вегас шаҳрида ўтказилган «UFC Фигҳт Нигҳт 284» турниридаги 12 та жангнинг 7 таси муддатидан илгари якунланди ва 7 нафар жангчи махсус пул бонуслари билан тақдирланди. Оқшомнинг марказий жангида Куиллан Салкиллд Матеуш Гамротни 1-раунднинг 4:25-дақиқасида сабмишн усули билан таслим этди.
АҚШнинг Невада штати Лас-Вегас шаҳрида «UFC Fight Night 284» турнири якунланди. Оқшом дастурига киритилган 12 та жангдан 7 таси муддатидан илгари ниҳоясига етди ва бу томошабинларга ҳақиқий байрам кайфиятини тақдим этди.
Спортчиларнинг маҳорати ва фидойилиги сабабли ташкилотчилар томонидан айнан 7 нафар жангчи махсус пул бонуслари билан мукофотланди.
Куиллан Салкиллддан даҳшатли нокаут ва «Топ-5» даъвоси
Оқшомнинг марказий жангида австралиялик енгил вазнли Куиллан Салкиллд польшалик тажрибали рақиби Матеуш Гамротни 1-раунддаёқ сабмишн (ортдан бўғиш) усули билан таслим этди.
Жанг хроникаси: Учрашув бошидаёқ Салкиллд аниқ чап қўл зарбаси билан Гамротни мувозанатдан чиқарди. Шундан сўнг деярли тўрт дақиқа давомида партерда тўлиқ устунлик қилиб, 1-раунднинг 4:25-дақиқасида рақибини бўғиб қўйди.
Жангчининг баёноти: UFC’даги 5-ғалабасини 1-раунддаёқ расмийлаштирган 26 ёшли австралиялик иқтидор баҳсдан сўнг: «Мен аллақачон дивизионнинг кучли бешлигидаги (Топ-5) исталган рақиб билан куч синашишга тайёрман», — дея баёнот берди.
Фахрийлар ва Марказий Осиё вакилининг ғалабаси
Феррейранинг тажрибаси: Иккинчи асосий жангда UFC фахрийси, 41 ёшли бразилиялик Диего Феррейра америкалик Билли Куарантиллога қарши 3 раундлик муросасиз баҳсда ҳакамларнинг якдил қарори билан (30-27, 30-27, 30-27) зафар кучди.
Нургожайдан сўнгги сониялардаги нокаут: Қозоғистонлик ярим оғир вазнли Дияр Нургожай UFC’даги кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритди. У 1-раунд тугашига бор-жоғи бир сония қолганида (4:59) бразилиялик Бруно Лопесни техник нокаутга учратди.
Шунингдек, турнирда Ядиер Дель Валье, Тай Миллер, Жосе Монтанья, Майлс Жонс ва Жулиана Миллер каби жангчилар ҳам рақибларини муддатидан илгари таслим этишди.
UFC Fight Night 284: Барча жанглар натижаси
Асосий кард:
Куиллан Салкиллд — Матеуш Гамротни сабмишн (ортдан бўғиш) қилди (1-раунд, 4:25);
Диего Феррейра — Билли Куарантиллони ҳакамлар қарори билан енгди (30-27, 30-27, 30-27);
Ядиер Дель Валье — Даррен Элкинсни техник нокаутга учратди (1-раунд, 0:35);
Алексия Таинара — Аманда Лемосни очколар ҳисобига кўра енгди (30-27, 29-28, 29-28);
Тай Миллер — Билли Гоффни техник нокаут эвазига мағлуб этди (3-раунд, 0:15).
Прелим кард:
Стивен Асплунд — Гильерме Патани очколар ҳисоби билан енгди (29-28, 29-28, 29-28);
Дияр Нургожай — Бруно Лопесни техник нокаут эвазига енгди (1-раунд, 4:59);
Жосе Монтанья — Луи Сазерлендни сабмишн қилди (1-раунд, 1:50);
Маноэль Соуза — Ричи Мирандани очколар ҳисобига кўра мағлуб этди (29-28, 29-28, 29-28);
Майлс Жонс — Жанни Васкесни техник нокаут билан таслим этди (1-раунд, 3:09);
Жулиана Миллер — Равена Оливейрани сабмишн (ортдан бўғиш) эвазига енгди (2-раунд, 1:38);
Кэрол Форо — Жиованна Канутони ҳакамлар қарори билан мағлуб этди (29-28, 29-28, 29-28).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…