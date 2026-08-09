Лас-Вегасда нокаутлар ёмғири: UFC Fight Night 284 турнирининг барча натижалари

·63·Спорт
Лас-Вегасда нокаутлар ёмғири: UFC Fight Night 284 турнирининг барча натижалари
Қисқача

АҚШнинг Невада штати Лас-Вегас шаҳрида ўтказилган «UFC Фигҳт Нигҳт 284» турниридаги 12 та жангнинг 7 таси муддатидан илгари якунланди ва 7 нафар жангчи махсус пул бонуслари билан тақдирланди. Оқшомнинг марказий жангида Куиллан Салкиллд Матеуш Гамротни 1-раунднинг 4:25-дақиқасида сабмишн усули билан таслим этди.

АҚШнинг Невада штати Лас-Вегас шаҳрида «UFC Fight Night 284» турнири якунланди. Оқшом дастурига киритилган 12 та жангдан 7 таси муддатидан илгари ниҳоясига етди ва бу томошабинларга ҳақиқий байрам кайфиятини тақдим этди.

Спортчиларнинг маҳорати ва фидойилиги сабабли ташкилотчилар томонидан айнан 7 нафар жангчи махсус пул бонуслари билан мукофотланди.

Куиллан Салкиллддан даҳшатли нокаут ва «Топ-5» даъвоси

Оқшомнинг марказий жангида австралиялик енгил вазнли Куиллан Салкиллд польшалик тажрибали рақиби Матеуш Гамротни 1-раунддаёқ сабмишн (ортдан бўғиш) усули билан таслим этди.

  • Жанг хроникаси: Учрашув бошидаёқ Салкиллд аниқ чап қўл зарбаси билан Гамротни мувозанатдан чиқарди. Шундан сўнг деярли тўрт дақиқа давомида партерда тўлиқ устунлик қилиб, 1-раунднинг 4:25-дақиқасида рақибини бўғиб қўйди.

  • Жангчининг баёноти: UFC’даги 5-ғалабасини 1-раунддаёқ расмийлаштирган 26 ёшли австралиялик иқтидор баҳсдан сўнг: «Мен аллақачон дивизионнинг кучли бешлигидаги (Топ-5) исталган рақиб билан куч синашишга тайёрман», — дея баёнот берди.

Фахрийлар ва Марказий Осиё вакилининг ғалабаси

  • Феррейранинг тажрибаси: Иккинчи асосий жангда UFC фахрийси, 41 ёшли бразилиялик Диего Феррейра америкалик Билли Куарантиллога қарши 3 раундлик муросасиз баҳсда ҳакамларнинг якдил қарори билан (30-27, 30-27, 30-27) зафар кучди.

  • Нургожайдан сўнгги сониялардаги нокаут: Қозоғистонлик ярим оғир вазнли Дияр Нургожай UFC’даги кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритди. У 1-раунд тугашига бор-жоғи бир сония қолганида (4:59) бразилиялик Бруно Лопесни техник нокаутга учратди.

Шунингдек, турнирда Ядиер Дель Валье, Тай Миллер, Жосе Монтанья, Майлс Жонс ва Жулиана Миллер каби жангчилар ҳам рақибларини муддатидан илгари таслим этишди.

UFC Fight Night 284: Барча жанглар натижаси

Асосий кард:

  • Куиллан Салкиллд — Матеуш Гамротни сабмишн (ортдан бўғиш) қилди (1-раунд, 4:25);

  • Диего Феррейра — Билли Куарантиллони ҳакамлар қарори билан енгди (30-27, 30-27, 30-27);

  • Ядиер Дель Валье — Даррен Элкинсни техник нокаутга учратди (1-раунд, 0:35);

  • Алексия Таинара — Аманда Лемосни очколар ҳисобига кўра енгди (30-27, 29-28, 29-28);

  • Тай Миллер — Билли Гоффни техник нокаут эвазига мағлуб этди (3-раунд, 0:15).

Прелим кард:

  • Стивен Асплунд — Гильерме Патани очколар ҳисоби билан енгди (29-28, 29-28, 29-28);

  • Дияр Нургожай — Бруно Лопесни техник нокаут эвазига енгди (1-раунд, 4:59);

  • Жосе Монтанья — Луи Сазерлендни сабмишн қилди (1-раунд, 1:50);

  • Маноэль Соуза — Ричи Мирандани очколар ҳисобига кўра мағлуб этди (29-28, 29-28, 29-28);

  • Майлс Жонс — Жанни Васкесни техник нокаут билан таслим этди (1-раунд, 3:09);

  • Жулиана Миллер — Равена Оливейрани сабмишн (ортдан бўғиш) эвазига енгди (2-раунд, 1:38);

  • Кэрол Форо — Жиованна Канутони ҳакамлар қарори билан мағлуб этди (29-28, 29-28, 29-28).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лас-ВегасЮФСКвиллан СалкилдМатеуш ГамротДияр Нургожай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 13:33Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)