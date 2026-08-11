Предложение Шомуродову от турецкого гранда: «Бешикташ» хочет заполучить его

Элдор Шомуродов, уже в дебютном сезоне в турецкой Суперлиге забивший 22 гола и ставший лучшим бомбардиром чемпионата, всё больше привлекает трансферный интерес. Ранее сообщалось, что узбекским форвардом интересуются «Фенербахче» и «Трабзонспор», а теперь его имя связали ещё с одним стамбульским грандом.

Как пишет журналист издания Фотоспор.ком.тр Тамер Айери, «Бешикташ» также включил Шомуродова в свой трансферный список. Однако «Башакшехир» не намерен легко отпускать своего лидера.

«Бешикташ» ищет нового звёздного нападающего

По данным источника, «чёрные орлы» перед началом нового сезона разработали план серьёзного усиления линии атаки.

Недавно клуб подписал корейца О Хён Гуна, выступавшего в чемпионатах Южной Кореи, Шотландии и Бельгии. Несмотря на это, стамбульский клуб намерен приобрести ещё одного высококлассного футболиста в атаку.

В процессе этого Шомуродов, ставший одним из основных голеадоров «Башакшехира», также привлёк внимание руководства «Бешикташа».

По информации Фотоспор, узбекский форвард входит в число трансферных вариантов клуба.

Это означает, что Шомуродов может оказаться участником трансферной гонки ещё одного турецкого гранда.

22 гола полностью изменили ситуацию

Первый сезон Шомуродова в Турции значительно повысил его трансферную стоимость и авторитет.

Нападающий сборной Узбекистана 22 раза поразил ворота соперников в Суперлиге и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Особенно важным фактором для грандов считается его быстрая адаптация к турецкому футболу.

Преимущество форварда в физической борьбе, игра на втором этаже, выбор позиции в штрафной площади и хорошее знание стиля Суперлиги делают его готовым вариантом.

Иными словами, в случае перехода в новый клуб Шомуродову, возможно, не потребуется дополнительное время на адаптацию к чемпионату Турции.

У «Башакшехира» сильная позиция

Шомуродов сначала пришёл из «Ромы» в «Башакшехир» на правах аренды, а впоследствии стамбульский клуб полностью выкупил права на его трансфер.

В настоящее время контракт форварда с «Башакшехиром» действует до 30 июня 2029 года.

Это значительно укрепляет позицию клуба на переговорах. У «Башакшехира» нет контрактных обстоятельств, вынуждающих его срочно продавать Шомуродова.

По версии Фотоспор, «Башакшехир» рассмотрит возможность отпустить узбекского бомбардира только в случае поступления финансово очень выгодного для клуба предложения.

Цена может стать решающим фактором

Есть информация, что Шомуроводым также интересуются другие клубы. Поэтому «Башакшехир» может не спешить и ждать лучшего предложения.

Как сообщает Тамер Айери, если будет предложена сумма, которую требует клуб, переход Шомуродова вполне может получить разрешение. Только после этого «Башакшехир» может начать поиски нового центрального нападающего на его место.

В этой ситуации главной задачей «Бешикташа» будет не сам факт проявления интереса к Шомуродову, а подготовка предложения, способного удовлетворить «Башакшехир».

Три гранда Турции претендуют на Шомуродова?

В предыдущих сообщениях упоминался интерес «Фенербахче» и «Трабзонспора» к узбекскому голеадору. Теперь к ним добавилось и название «Бешикташа».

Пока эти сведения не означают, что по трансферу достигнута официальная договорённость. Однако после сезона с 22 голами неудивительно, что имя Шомуродова оказалось на повестке ведущих клубов Турции.

Теперь главная интрига в другом: сколько «Башакшехир» потребует за своего лучшего бомбардира и какой клуб будет готов заплатить эту цену?

«Если будет выплачена сумма, которую хочет клуб, Шомуродову разрешат уйти. После этого «Башакшехир» может приобрести другого нападающего на его место», — пишет журналист Тамер Айери.

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