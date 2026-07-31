Шов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчи
Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби Франсия ва Туркия чемпионатларида тўпурарлик маҳоратини намойиш етган тажрибали ҳужумчи Умут Бозокни ўз сафига қўшиб олди. Нури Шахин бошчилигидаги мураббийлар штаби 29 ёшли футболчи билан «2+1» кўринишида шартнома имзолади.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг етакчилари – Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев тўп сураётган Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Жамоа раҳбарияти ўз олдига қўйилган юқори мақсадларга эришиш учун таркибни Европада тажриба орттирган кучли футболчилар билан тўлдиришни давом эттирмоқда.
Zamin.uz истанбулликларнинг навбатдаги шов-шувли хариди ва бу ўзбекистонлик легионерларнинг жамоадаги позициясига қандай таъсир қилиши ҳақида таҳлил қилади.
«Тўқ сариқ-кўклар» оиласига хуш келибсан: Умут Бозок — «Башакшеҳир» аъзоси!
Истанбул клуби Франция ва Туркия чемпионатларида ўзининг тўпурарлик маҳоратини намойиш этган тажрибали ҳужумчи Умут Бозок трансферини расман эълон қилди.
Нури Шахин бошчилигидаги мураббийлар штаби 29 ёшли футболчи билан «2+1» кўринишида шартнома имзолади. Клуб расмий баёнотида шундай дейилади:
«Умутни оиламизда қарши оламиз ва унга тўқ сариқ-кўк либосимизда улкан муваффақиятлар тилаймиз».
Тўпурарлар пойгаси ғолиби: Умут Бозок ким?
Умут Бозок — марказий ҳужумчи позициясида ўйнайдиган, голни сезиш қобилияти юқори бўлган футболчи. У ўз фаолияти давомида бир нечта нуфузли мусобақаларда энг яхши тўпурар номига сазовор бўлган.
Тартибли мартаба:
Франция даври: Фаолиятини Францияда бошлаган Умут «Атлетико Марсельь», «Ним Олимпик», «Лорьян» ва «Труа» клублари шарафини ҳимоя қилган. Диққатга сазовор жиҳати, у Франция Иккинчи дивизионида «Ним Олимпик» таркибида тўпурарлар пойгасида ғолиб чиққан.
Туркия даври: Кейинчалик у тарихий ватанига кўчиб ўтиб, «Касимпаша», «Трабзонспор» ва «Эюпспор» жамоаларида ўйнади.
Тарихий ютуқ: Умут Бозок 2021/2022 йилги мавсумда «Касимпаша» сафида Туркия Суперлигасида 20 та гол уриб, чемпионатнинг энг яхши тўпурари бўлган.
Умут Бозокнинг фаолият статистикаси (умумий)
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Жами учрашувлар
322
Жами голлар
108
Жами ассистлар
30
Асосий ютуғи ()
Туркия Суперлигаси тўпурари (2021/22, 20 гол)
Асосий ютуғи ()
Франция 2-дивизиони тўпурари
Ўтган мавсум статистикаси
32 ўйин, 6 гол («Эюпспор» сафида)
Рақобат кучаймоқда: Шомуродов ва Файзуллаев учун янги чақириқлар
«Истанбул Башакшеҳир»нинг таркибни кучайтириш борасидаги қадамлари ўзбекистонлик легионерлар учун асосий таркибдаги жой учун курашни янада қийинлаштиради.
1. Элдор Шомуродов ва ҳужум марказидаги «учлик»: Умут Бозок – Элдор Шомуродовнинг тўғридан-тўғри рақобатчиси. Эндиликда Нури Шахин ихтиёрида ҳужум маркази учун учта кучли вариант мавжуд:
Элдор Шомуродов (Ўтган мавсумда 22 та гол билан Суперлига тўпурари бўлган).
Деви Зельке (Германиялик легионер).
Умут Бозок (Туркия Суперлигасининг собиқ тўпурари).
Ўзбекистонлик ҳужумчининг устунлиги: Элдор Шомуродов рақобатчиларидан фарқли равишда универсаллиги билан ажралиб туради. У нафақат ҳужум марказида, балки ҳужумчи ортида ва ҳар икки қанотда ҳам самарали ўйнай олади. Бу хусусият унга турли тактик схемаларда жой топиш имконини беради.
2. Аббосбек Файзуллаев ва қанотлардаги босим: Бундан олдинроқ «Башакшеҳир» Дания миллий терма жамоаси аъзоси, Германиянинг «Вольфсбург» клубидан келган Андреас Сков Ольсеннинг трансферини эълон қилган эди. Ольсен ўзбекистонлик ёш иқтидор соҳиби Аббосбек Файзуллаевнинг тўғридан-тўғри рақобатчиси ҳисобланади. Европанинг кучли чемпионатидан келган тажрибали вингер Файзуллаевдан янада кўпроқ меҳнат қилишни ва ўз салоҳиятини кўрсатишни талаб этади.
Хулоса: Премьер-лиганинг энг қизиқ мавзуларидан бири
«Истанбул Башакшеҳир»нинг Умут Бозок ва Андреас Сков Ольсен каби юлдузларни сафга қўшиб олиши жамоанинг Туркия Суперлигасида ва еврокубокларда юқори ўринлар учун жиддий курашиш ниятидан далолат беради. Ўзбекистонлик легионерлар – Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев учун бу янги мавсумда ўз маҳоратларини янги даражага кўтариш ва кучли рақобат шароитида ўз ўринларини ҳимоя қилиш учун катта имконият ва синовдир.
Ушбу муҳим таҳлилий мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ўзбек легионерларининг Туркиядаги тақдири ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев кучайган рақобатга бардош бериб, асосий таркибдаги жойларини сақлаб қола олишадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…