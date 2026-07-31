Шов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчи

·44·Спорт
Шов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчи
Қисқача

Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби Франсия ва Туркия чемпионатларида тўпурарлик маҳоратини намойиш етган тажрибали ҳужумчи Умут Бозокни ўз сафига қўшиб олди. Нури Шахин бошчилигидаги мураббийлар штаби 29 ёшли футболчи билан «2+1» кўринишида шартнома имзолади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг етакчилари – Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев тўп сураётган Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Жамоа раҳбарияти ўз олдига қўйилган юқори мақсадларга эришиш учун таркибни Европада тажриба орттирган кучли футболчилар билан тўлдиришни давом эттирмоқда.

Zamin.uz истанбулликларнинг навбатдаги шов-шувли хариди ва бу ўзбекистонлик легионерларнинг жамоадаги позициясига қандай таъсир қилиши ҳақида таҳлил қилади.

«Тўқ сариқ-кўклар» оиласига хуш келибсан: Умут Бозок — «Башакшеҳир» аъзоси!

Истанбул клуби Франция ва Туркия чемпионатларида ўзининг тўпурарлик маҳоратини намойиш этган тажрибали ҳужумчи Умут Бозок трансферини расман эълон қилди.

Нури Шахин бошчилигидаги мураббийлар штаби 29 ёшли футболчи билан «2+1» кўринишида шартнома имзолади. Клуб расмий баёнотида шундай дейилади:

«Умутни оиламизда қарши оламиз ва унга тўқ сариқ-кўк либосимизда улкан муваффақиятлар тилаймиз».

Тўпурарлар пойгаси ғолиби: Умут Бозок ким?

Умут Бозок — марказий ҳужумчи позициясида ўйнайдиган, голни сезиш қобилияти юқори бўлган футболчи. У ўз фаолияти давомида бир нечта нуфузли мусобақаларда энг яхши тўпурар номига сазовор бўлган.

Тартибли мартаба:

  • Франция даври: Фаолиятини Францияда бошлаган Умут «Атлетико Марсельь», «Ним Олимпик», «Лорьян» ва «Труа» клублари шарафини ҳимоя қилган. Диққатга сазовор жиҳати, у Франция Иккинчи дивизионида «Ним Олимпик» таркибида тўпурарлар пойгасида ғолиб чиққан.

  • Туркия даври: Кейинчалик у тарихий ватанига кўчиб ўтиб, «Касимпаша», «Трабзонспор» ва «Эюпспор» жамоаларида ўйнади.

Тарихий ютуқ: Умут Бозок 2021/2022 йилги мавсумда «Касимпаша» сафида Туркия Суперлигасида 20 та гол уриб, чемпионатнинг энг яхши тўпурари бўлган.

Умут Бозокнинг фаолият статистикаси (умумий)

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Жами учрашувлар

322

Жами голлар

108

Жами ассистлар

30

Асосий ютуғи ()

Туркия Суперлигаси тўпурари (2021/22, 20 гол)

Асосий ютуғи ()

Франция 2-дивизиони тўпурари

Ўтган мавсум статистикаси

32 ўйин, 6 гол («Эюпспор» сафида)

Рақобат кучаймоқда: Шомуродов ва Файзуллаев учун янги чақириқлар

«Истанбул Башакшеҳир»нинг таркибни кучайтириш борасидаги қадамлари ўзбекистонлик легионерлар учун асосий таркибдаги жой учун курашни янада қийинлаштиради.

1. Элдор Шомуродов ва ҳужум марказидаги «учлик»: Умут Бозок – Элдор Шомуродовнинг тўғридан-тўғри рақобатчиси. Эндиликда Нури Шахин ихтиёрида ҳужум маркази учун учта кучли вариант мавжуд:

  • Элдор Шомуродов (Ўтган мавсумда 22 та гол билан Суперлига тўпурари бўлган).

  • Деви Зельке (Германиялик легионер).

  • Умут Бозок (Туркия Суперлигасининг собиқ тўпурари).

Ўзбекистонлик ҳужумчининг устунлиги: Элдор Шомуродов рақобатчиларидан фарқли равишда универсаллиги билан ажралиб туради. У нафақат ҳужум марказида, балки ҳужумчи ортида ва ҳар икки қанотда ҳам самарали ўйнай олади. Бу хусусият унга турли тактик схемаларда жой топиш имконини беради.

2. Аббосбек Файзуллаев ва қанотлардаги босим: Бундан олдинроқ «Башакшеҳир» Дания миллий терма жамоаси аъзоси, Германиянинг «Вольфсбург» клубидан келган Андреас Сков Ольсеннинг трансферини эълон қилган эди. Ольсен ўзбекистонлик ёш иқтидор соҳиби Аббосбек Файзуллаевнинг тўғридан-тўғри рақобатчиси ҳисобланади. Европанинг кучли чемпионатидан келган тажрибали вингер Файзуллаевдан янада кўпроқ меҳнат қилишни ва ўз салоҳиятини кўрсатишни талаб этади.

Хулоса: Премьер-лиганинг энг қизиқ мавзуларидан бири

«Истанбул Башакшеҳир»нинг Умут Бозок ва Андреас Сков Ольсен каби юлдузларни сафга қўшиб олиши жамоанинг Туркия Суперлигасида ва еврокубокларда юқори ўринлар учун жиддий курашиш ниятидан далолат беради. Ўзбекистонлик легионерлар – Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев учун бу янги мавсумда ўз маҳоратларини янги даражага кўтариш ва кучли рақобат шароитида ўз ўринларини ҳимоя қилиш учун катта имконият ва синовдир.

Ушбу муҳим таҳлилий мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ўзбек легионерларининг Туркиядаги тақдири ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев кучайган рақобатга бардош бериб, асосий таркибдаги жойларини сақлаб қола олишадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Элдор ШомуродовУмут БозокИстанбул БашакшехирНури ШахинТрабзонспор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда