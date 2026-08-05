Шомуродов учун 15 млн евро: «Трабзонспор» режаси очилди
«Trabzonspor» Элдор Шомуродовни таркибига қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда, «Истанбул Башакшеҳир» эса Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси учун тахминан 15 миллион евро талаб қилмоқда. Шомуродов 2025/26 йилги мавсумда Туркия Суперлигасининг 34 та учрашувида 22 та гол ва 5 та голли узатма қайд этиб, Пол Онуачу билан бирга тўпурарлар совринини бўлишди.
Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасидаги ажойиб мавсумидан кейин трансфер бозорининг энг қизиқ номларидан бирига айланди. «Трабзонспор» Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчисини ўз сафига қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда, аммо клублар ўртасида ҳозирча якуний келишув йўқ.
Туркия матбуоти маълумотига кўра, трабзонликлар футболчининг трансфер шартларини сўраган. «Истанбул Башакшеҳир» эса Суперлига тўпурари учун тахминан 15 миллион евро талаб қилмоқда.
Катта қизиқиш ортида 22 та гол бор
Шомуродов 2025/26 йилги мавсумда Туркия чемпионатининг 34 та учрашувида майдонга тушиб, 22 та гол ва 5 та голли узатма қайд этди.
У «Трабзонспор» ҳужумчиси Пол Онуачу билан бир хил натижа кўрсатиб, Суперлига тўпурарлик совринини бўлишди. Демак, Элдор чемпионатнинг ягона эмас, икки нафар энг яхши тўпураридан бири бўлди.
Унинг натижадорлиги «Башакшеҳир»ни мажбурий харид бандини ишга туширишга ундади. Истанбул клуби июль ойида Шомуродовнинг трансфер ҳуқуқини «Рома»дан сотиб олганини ва икки йиллик шартнома кучга кирганини расман тасдиқлади. Туркия футбол федерацияси базасида футболчининг амалдаги келишуви 2028 йил 30 июнгача экани кўрсатилган.
Менди ва пулдан иборат таклиф тайёрланмоқдами?
Айрим манбаларда «Трабзонспор» Батиста Мендини келишувга қўшиб, унга қўшимча равишда 5–7 миллион евро таклиф қилиши мумкинлиги айтилмоқда. Бироқ бу пакет икки клуб томонидан расман тасдиқланмаган.
Шунга қарамай, бундай вариантнинг пайдо бўлиши мантиқсиз эмас. Ўтган мавсумни «Севилья»да ижарада ўтказган Менди «Трабзонспор»га қайтди, аммо янги мавсум режаларидан жой олмаган футболчилардан бири сифатида кўрсатилмоқда. Трабзон клуби уни трансфер қилиш ва хорижлик футболчилар учун жой очишни истаяпти.
Турли хабарларда Мендининг эҳтимолий нархи 3–5 миллион евро атрофида баҳоланган. Шу боис футболчи ва қўшимча маблағдан иборат таклиф умумий ҳисобда «Башакшеҳир»нинг талабига яқинлашиши мумкин. Аммо музокара бошланмагунча бу фақат трансфер формулаларидан бири бўлиб қолади.
«Башакшеҳир» нега шошилмаяпти?
Истанбул клуби Шомуродовни 2025 йил ёзида «Рома»дан ижарага олган, кейин эса харид шартини фаоллаштирган. Туркия манбаларига кўра, футболчининг трансфер ҳуқуқи учун италияликларга 2,8 миллион евро тўланади.
Бир мавсумда 22 та гол урган ҳужумчини орадан кўп ўтмай 15 миллион еврога баҳолаш «Башакшеҳир» учун катта молиявий фойда олиш имконини беради. Шу билан бирга, клуб ўзининг асосий гол уриш манбасини йўқотади ва унинг ўрнига муносиб ҳужумчи топишига тўғри келади.
Шу сабаб истанбулликлар бошқа футболчи қўшилган мураккаб келишувдан кўра, Шомуродов учун тўғридан-тўғри катта трансфер пули олишни афзал кўриши мумкин. ОАВда учраётган 15–20 миллион евролик талабнинг юқори қисми эса ҳозирча ишончли манбаларда тасдиқланмаган.
«Трабзонспор» Элдорни қаерда ишлатиши мумкин?
Трабзон клубида ҳужум чизиғининг асосий фигураси Пол Онуачу бўлиб турибди. Нигериялик форвард ҳам ўтган мавсумда 22 та гол урган ва Шомуродов билан бирга тўпурарлик пойгасида ғолиб чиққан.
Шомуродов фақат марказий ҳужумчи эмас, иккинчи форвард ва қанотга яқин позицияларда ҳам ўйнай олади. Бу унга Онуачу билан бир таркибда ҳаракат қилиш ёки нигерияликка муқобил бўлиш имконини беради.
Туркия матбуоти «Трабзонспор» Элдорни Онуачу кетиши эҳтимолига қарши асосий номзодлардан бири сифатида кўраётганини ҳам ёзган.
Мундиалда ҳам тарихий гол урди
Шомуродов ёзда Ўзбекистон терма жамоаси билан тарихда илк бор жаҳон чемпионатида иштирок этди. У Конго Демократик Республикасига қарши учрашувнинг 10-дақиқасида ҳисобни очган, аммо миллий жамоа иккинчи бўлимда учта гол ўтказиб, 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Унинг ушбу голи турнир гуруҳ босқичидаги энг чиройли зарбалардан бири сифатида эътироф этилди. Мундиалдан кейин 31 ёшли форвардга қизиқишнинг янада ортиши ҳам унинг клубдаги натижалари билан бирга халқаро саҳнада кўрингани билан боғлиқ.
Трансфер учун асосий тўсиқ — нарх
Ҳозирги манзарада «Трабзонспор»нинг қизиқиши ҳақиқий, «Башакшеҳир»нинг позицияси эса қаттиқ кўринади. Шомуродов икки йиллик шартномага эга ва уни сотишга мажбур қиладиган вазият йўқ.
Музокараларнинг тақдири уч омилга боғлиқ бўлади: «Трабзонспор» нақд пул миқдорини оширадими, «Башакшеҳир» Батиста Менди қатнашадиган келишувга рози бўладими ва Элдорнинг ўзи янги клубга ўтишни истайдими.
Шомуродовнинг ўтган мавсумдаги 22 та голи уни оддий трансфер номзодидан қиммат активга айлантирди. Энди «Трабзонспор»га фақат қизиқиш билдириш эмас, тўпурарнинг нархига мос таклиф бериш керак бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…