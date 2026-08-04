Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташлади
Муҳаммад Салоҳ «Trabzonspor» билан икки йиллик шартнома шартлари бўйича принсипиал келишувга еришгани айтилмоқда. Клуб 5 август куни 34 ёшли ҳужумчини Грециядан шахсий самолётда Истанбулга олиб келишни режалаштирган, бироқ трансфер ҳали расман тасдиқланмаган. Салоҳга йилига 17 миллион евро маош, бонуслар ва либослар савдосидан фоиз таклиф қилинаётгани хабар қилинган. У 2025/26 йилги мавсум якунланганидан сўнг «Ливерпул»ни тарк етган.
Муҳаммад Салоҳнинг келажаги борасида кутилмаган бурилиш юз берди. Туркиядан тарқалган сўнгги хабарларга кўра, мисрлик юлдуз «Трабзонспор» билан икки йиллик шартнома шартлари бўйича келишувга эришган.
Энг қизиғи, клуб Салоҳни Туркияга олиб келиш учун аллақачон махсус режа тайёрлаган. Агар барча жараёнлар режадагидек кетса, футболчи 5 август куни шахсий самолётда Истанбулга учиб келади.
Икки йиллик келишувга эришилгани айтилмоқда
Туркиялик журналист Ягиз Сабунжўғли тарқатган маълумотга кўра, «Трабзонспор» ва Муҳаммад Салоҳ ўртасидаги музокаралар ижобий якунланган.
Томонлар икки йиллик шартнома бўйича принципиал келишувга эришгани айтилмоқда. Энди футболчининг Туркияга келиши, тиббий кўрикдан ўтиши ва шартномани имзолаши кутилмоқда.
Британия матбуоти ҳам Туркиядан келаётган хабарларга таяниб, Салоҳнинг «Трабзонспор» билан икки йиллик келишувга эришганини ёзди. Бироқ клуб трансфер бўйича ҳозирча расмий баёнот бермаган.
Салоҳни шахсий самолёт олиб келади
Манба маълумотига кўра, 34 ёшли ҳужумчи айни вақтда Грецияда бўлиб турибди.
«Трабзонспор» 5 август куни Салоҳни Грециядан Истанбулга олиб келиш учун шахсий самолёт юборади. Футболчи дастлаб Истанбулга қўниб, кейин трансфер жараёнини якунлаш учун Трабзон шаҳрига йўл олиши режалаштирилган.
Бу режа музокаралар анча илгарилаганидан далолат бериши мумкин. Одатда клублар футболчи учун махсус самолётни фақат келишувнинг якуний босқичида ташкил қилади.
Шунга қарамай, шартнома имзоланмагунича ва клуб расмий хабар бермагунича трансферни тўлиқ якунланган деб ҳисоблашга эрта.
17 миллион евро маош ва қўшимча бонуслар
Аввалроқ Туркия матбуотида «Трабзонспор» Салоҳга йилига 17 миллион евро маош таклиф қилгани ҳақида хабарлар тарқалганди.
Таклиф қилинаётган молиявий пакет қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:
— йилига 17 миллион евро маош;
— спорт натижаларига боғлиқ бонуслар;
— шахсий ва жамоавий мукофотлар;
— Салоҳ номи туширилган либослар сотувидан фоиз.
Агар икки йиллик шартнома айнан шу шартларда тузилса, футболчининг фақат асосий маоши 34 миллион еврога етиши мумкин. Бонуслар ва тижорий даромадлар қўшилса, умумий сумма янада ошади.
Бундай шартнома нафақат «Трабзонспор», балки бутун Туркия Суперлигаси учун катта воқеа бўлиши мумкин.
«Ливерпул» афсонаси янги саҳифа очмоқда
Муҳаммад Салоҳ 2025/26 йилги мавсум якунланганидан кейин «Ливерпул»ни тарк этди. Англия клуби мисрлик футболчининг жамоадан кетишини расман тасдиқлаган.
Салоҳ «Ливерпул» сафида тўққиз йил ўйнаб, клуб тарихидаги энг ёрқин футболчилардан бирига айланди. У мерсисайдликлар сафида 442 та учрашувда 257 та гол урди ва 120 та голли узатмани амалга оширди.
Мисрлик ҳужумчи «Ливерпул» билан икки марта Англия чемпиони бўлди, Чемпионлар лигаси, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати, Англия кубоги ва бошқа нуфузли совринларни қўлга киритди.
Энди эса унинг фаолиятида мутлақо янги босқич бошланиши мумкин.
«Трабзонспор» нимани қўлга киритади?
Салоҳнинг трансфери амалга ошса, «Трабзонспор» фақат кучли ҳужумчига эмас, балки глобал даражадаги брендга ҳам эга бўлади.
Мисрлик футболчининг келиши:
— клубнинг халқаро танилишини ошириши;
— либос ва атрибутика сотувларини кўпайтириши;
— янги ҳомийларни жалб қилиши;
— Туркия чемпионатига бўлган қизиқишни кучайтириши мумкин.
Спорт нуқтаи назаридан эса Салоҳнинг тезлиги, индивидуал маҳорати ва гол уриш қобилияти «Трабзонспор» ҳужумини янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда.
Бироқ унинг ёши, юқори маоши ва Туркия футболига мослашиш жараёни клуб учун маълум хавфларни ҳам келтириб чиқаради.
Энди барча эътибор 5 августга қаратилган
Ҳозирча трансферга оид асосий маълумотлар журналистлар ва хорижий нашрлар хабарларига асосланмоқда. «Трабзонспор» расмий шартнома имзоланганини эълон қилмаган.
Шу боис 5 август куни Салоҳни олиб келиши айтилган шахсий самолёт ва футболчининг Туркияда пайдо бўлиши музокараларнинг энг муҳим босқичига айланиши мумкин.
Агар келишув якунланса, Муҳаммад Салоҳнинг «Трабзонспор»га ўтиши ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бири бўлади.
Сизнингча, Салоҳ Туркия чемпионатида ҳам Англиядаги каби юқори натижа кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…