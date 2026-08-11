Энцо Мареска рассказал о необычном правиле в «Сити» и Холанде

·81·Спорт
Энцо Мареска рассказал о необычном правиле в «Сити» и Холанде

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассказал об одной из специфических и необычных тактических традиций в своей тренерской карьере. По словам итальянского специалиста, в командах, которыми он руководил, после забитого гола капитан обязан был сразу подойти к скамейке запасных — к тренеру, чтобы получить указания, вместо того чтобы праздновать гол.

Это интересное и неожиданное признание прозвучало в интервью изданию The Athletic.

После гола не празднование, а тактические указания: «золотое правило» Марески

Энцо Мареска признался, что регулярно применял это правило во время успешной работы в своих прежних клубах — «Лестер Сити» и «Челси»:

«Когда я работал в «Лестере» и «Челси», у меня было одно строгое правило: когда наша команда забивала гол, капитан должен был подойти к скамейке запасных — ко мне, чтобы получить дальнейшие указания на поле, а не праздновать забитый мяч.

Однако если гол забивал сам капитан, ему разрешалось отпраздновать его вместе с партнёрами», — рассказал Мареска.

По мнению тренера, в те секунды, когда соперник после пропущенного гола переживает психологическую и тактическую дезорганизацию, новые указания для команды могут иметь огромное значение и повлиять на исход матча.

«Если бы Холанд был капитаном, возникли бы проблемы»: шутка Марески

Итальянский специалист с юмором высказался о возможном применении этого правила в отношении Эрлинга Холанда — главного бомбардира и результативного нападающего «Манчестер Сити»:

«Если бы капитаном «Манчестер Сити» был Эрлинг Холанд, у нас возникли бы настоящие проблемы. Ведь он забивает почти в каждом матче! Можете себе это представить?» — с улыбкой добавил тренер.

Поскольку Холанд часто поражает ворота соперников в каждом матче, в случае его капитанства правило Марески пришлось бы немного изменить.

Феноменальные показатели Холанда

Для справки: феноменальный норвежский нападающий Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать стабильную и результативную игру в составе «горожан»:

  • Количество матчей в прошлом сезоне: 52 (во всех турнирах);

  • Забитые голы: 38;

  • Голевые передачи (ассисты): 9.

Перед началом нового сезона «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески намерен ещё больше усилить состав и вести серьёзную борьбу за главные трофеи в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Энцо МарескаМанчестер СитиЭрлинг ХоландЛестер СитиЧелси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтТьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтСегодня, 03:11Жозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиЖозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиСегодня, 02:56Ливерпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-СкеллиЛиверпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 02:54Жозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомЖозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомСегодня, 02:30Ламин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамЛамин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамСегодня, 01:12Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Сегодня, 00:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля