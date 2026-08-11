Энцо Мареска рассказал о необычном правиле в «Сити» и Холанде

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассказал об одной из специфических и необычных тактических традиций в своей тренерской карьере. По словам итальянского специалиста, в командах, которыми он руководил, после забитого гола капитан обязан был сразу подойти к скамейке запасных — к тренеру, чтобы получить указания, вместо того чтобы праздновать гол.

Это интересное и неожиданное признание прозвучало в интервью изданию The Athletic.

После гола не празднование, а тактические указания: «золотое правило» Марески

Энцо Мареска признался, что регулярно применял это правило во время успешной работы в своих прежних клубах — «Лестер Сити» и «Челси»:

«Когда я работал в «Лестере» и «Челси», у меня было одно строгое правило: когда наша команда забивала гол, капитан должен был подойти к скамейке запасных — ко мне, чтобы получить дальнейшие указания на поле, а не праздновать забитый мяч. Однако если гол забивал сам капитан, ему разрешалось отпраздновать его вместе с партнёрами», — рассказал Мареска.

По мнению тренера, в те секунды, когда соперник после пропущенного гола переживает психологическую и тактическую дезорганизацию, новые указания для команды могут иметь огромное значение и повлиять на исход матча.

«Если бы Холанд был капитаном, возникли бы проблемы»: шутка Марески

Итальянский специалист с юмором высказался о возможном применении этого правила в отношении Эрлинга Холанда — главного бомбардира и результативного нападающего «Манчестер Сити»:

«Если бы капитаном «Манчестер Сити» был Эрлинг Холанд, у нас возникли бы настоящие проблемы. Ведь он забивает почти в каждом матче! Можете себе это представить?» — с улыбкой добавил тренер.

Поскольку Холанд часто поражает ворота соперников в каждом матче, в случае его капитанства правило Марески пришлось бы немного изменить.

Феноменальные показатели Холанда

Для справки: феноменальный норвежский нападающий Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать стабильную и результативную игру в составе «горожан»:

Количество матчей в прошлом сезоне: 52 (во всех турнирах);

Забитые голы: 38;

Голевые передачи (ассисты): 9.

Перед началом нового сезона «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески намерен ещё больше усилить состав и вести серьёзную борьбу за главные трофеи в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

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