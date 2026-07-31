Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкин

·25·Спорт
Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкин
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби Испания терма жамоаси сардори ва таянч яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олишга жиддий бел боғлаган. 30 ёшли футболчининг шартномаси охирги йилига кириб келгани ва унинг трансфер ойнаси ёпилишига қадар Сантияго Бернабеу стадионига кўчиб ўтиши еҳтимоли кундан-кунга ошиб бормоқда.

Манчестер Сити жамоаси Пеп Гвардиола кетганидан кейинги янги даврга мослашиш жараёнини бошдан кечираётган бир пайтда, клуб яна бир жиддий синчга дуч келиши мумкин. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси сардори ва таянч яримҳимоячиси Родри Мадриднинг Реал клуби нишонида турибди ва қироллик клуби бу трансферни амалга оширишга жиддий бел боғлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўн йилликнинг энг муҳим футболчиларидан бири саналган 30 ёшли яримҳимоячининг трансфер ойнаси ёпилишига қадар Сантияго Бернабеу стадионига кўчиб ўтиши эҳтимоли кундан-кунга ошиб бормоқда. Мутахассислар фикрича, Пеп Гвардиола ва бошқа асосий футболчиларнинг кетиши Манчестер Сити учун бутун бир давр якунланганини англатади, Родри эса шартномасининг охирги йилига кириб келди.

Жорий йилнинг март ойидаги халқаро танаффус чоғида футболчининг ўзи ҳам Испанияга, хусусан Мадридга қайтиш ниятида эканини яширмаганди. Родри матбуот вакиллари билан суҳбатда дунёнинг энг нуфузли клубларидан бирининг таклифини рад этиб бўлмаслигини очиқчасига таъкидлаб ўтганди.

Энзо Мареска дуч келадиган марказий муаммо

Пеп Гвардиола кетгандан кейин жамоани қабул қилиб олган Энзо Мареска учун Родридан айрилиш ҳақиқий бош оғриғига айланиши аниқ. Манчестер Сити ёзда улкан ўзгаришларни бошдан кечирмоқда ва майдон марказидаги асосий устуннинг йўқолиши жамоанинг келгуси мавсумдаги режаларини остин-устун қилиб юбориши мумкин.

Гарчи сўнгги йилларда жароҳатлар Родрининг фаолиятига соя солган бўлса-да, унинг аҳамияти ҳар доим юқори баҳоланган. 2024 йилнинг сентябрида тиззасидан олган оғир жароҳати (АКЛ) туфайли узоқ вақт яшил майдондан четда қолган эди. Ўша йилнинг октябрида “Олтин тўп”ни қўлга киритган футболчи сўнгги мавсумларда ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашда қийинчиликларга дуч келганди.

Манчестер Сити раҳбарияти таянч яримҳимоячисининг тез-тез сафдан чиқиб туришини 2023–24 йилги мавсумдан кейин чемпионлик унвонини бой берганининг асосий сабабларидан бири сифатида кўрсатиб келади. Унга қадар Родри клуб сафида деярли барча ўйинларда иштирок этиб, жамоа ўйинининг асосий таянжи бўлган эди.

Шунга қарамай, ёзги мундиалда Родри ўзининг собиқ маҳоратини намойиш этиб, нима учун дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бири эканини яна бир бор исботлади. Гвардиола ўтган йилнинг октябридаёқ Родри йирик турнирларда ва келгуси мавсумда яна аввалги даражасига қайтишини башорат қилган эди, бироқ бу юқори савиядаги ўйинларни энди Манчестер Сити сафида кўрсатадими ёки Реал Мадрид либосида, буни яқин кунлар кўрсатади.

РодриРеал МадридМанчестер СитйЭнзо МарескаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотувБугун, 17:57Каземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиКаземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиБугун, 17:56Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамБугун, 17:50«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқдаБугун, 17:42"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўрингБугун, 17:35Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда