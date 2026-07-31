Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкин
Мадриднинг Реал клуби Испания терма жамоаси сардори ва таянч яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олишга жиддий бел боғлаган. 30 ёшли футболчининг шартномаси охирги йилига кириб келгани ва унинг трансфер ойнаси ёпилишига қадар Сантияго Бернабеу стадионига кўчиб ўтиши еҳтимоли кундан-кунга ошиб бормоқда.
Манчестер Сити жамоаси Пеп Гвардиола кетганидан кейинги янги даврга мослашиш жараёнини бошдан кечираётган бир пайтда, клуб яна бир жиддий синчга дуч келиши мумкин. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси сардори ва таянч яримҳимоячиси Родри Мадриднинг Реал клуби нишонида турибди ва қироллик клуби бу трансферни амалга оширишга жиддий бел боғлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўн йилликнинг энг муҳим футболчиларидан бири саналган 30 ёшли яримҳимоячининг трансфер ойнаси ёпилишига қадар Сантияго Бернабеу стадионига кўчиб ўтиши эҳтимоли кундан-кунга ошиб бормоқда. Мутахассислар фикрича, Пеп Гвардиола ва бошқа асосий футболчиларнинг кетиши Манчестер Сити учун бутун бир давр якунланганини англатади, Родри эса шартномасининг охирги йилига кириб келди.
Жорий йилнинг март ойидаги халқаро танаффус чоғида футболчининг ўзи ҳам Испанияга, хусусан Мадридга қайтиш ниятида эканини яширмаганди. Родри матбуот вакиллари билан суҳбатда дунёнинг энг нуфузли клубларидан бирининг таклифини рад этиб бўлмаслигини очиқчасига таъкидлаб ўтганди.
Энзо Мареска дуч келадиган марказий муаммоПеп Гвардиола кетгандан кейин жамоани қабул қилиб олган Энзо Мареска учун Родридан айрилиш ҳақиқий бош оғриғига айланиши аниқ. Манчестер Сити ёзда улкан ўзгаришларни бошдан кечирмоқда ва майдон марказидаги асосий устуннинг йўқолиши жамоанинг келгуси мавсумдаги режаларини остин-устун қилиб юбориши мумкин.
Гарчи сўнгги йилларда жароҳатлар Родрининг фаолиятига соя солган бўлса-да, унинг аҳамияти ҳар доим юқори баҳоланган. 2024 йилнинг сентябрида тиззасидан олган оғир жароҳати (АКЛ) туфайли узоқ вақт яшил майдондан четда қолган эди. Ўша йилнинг октябрида “Олтин тўп”ни қўлга киритган футболчи сўнгги мавсумларда ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашда қийинчиликларга дуч келганди.
Манчестер Сити раҳбарияти таянч яримҳимоячисининг тез-тез сафдан чиқиб туришини 2023–24 йилги мавсумдан кейин чемпионлик унвонини бой берганининг асосий сабабларидан бири сифатида кўрсатиб келади. Унга қадар Родри клуб сафида деярли барча ўйинларда иштирок этиб, жамоа ўйинининг асосий таянжи бўлган эди.
Шунга қарамай, ёзги мундиалда Родри ўзининг собиқ маҳоратини намойиш этиб, нима учун дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бири эканини яна бир бор исботлади. Гвардиола ўтган йилнинг октябридаёқ Родри йирик турнирларда ва келгуси мавсумда яна аввалги даражасига қайтишини башорат қилган эди, бироқ бу юқори савиядаги ўйинларни энди Манчестер Сити сафида кўрсатадими ёки Реал Мадрид либосида, буни яқин кунлар кўрсатади.
…