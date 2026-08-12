«Бавария» установила гигантскую защитную стену для секретных тренировок на своей базе

·35·Спорт
«Бавария» установила гигантскую защитную стену для секретных тренировок на своей базе

Как сообщает Bild, мюнхенская «Бавария» начала устанавливать гигантскую высокотехнологичную стену от шпионов на тренировочной базе на Ценер-штрассе, чтобы обеспечить полную конфиденциальность. Эта решительная мера призвана создать главному тренеру Венсану Компани необходимые условия для подготовки команды к новому сезону вдали от посторонних глаз и без внешнего вмешательства. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В результате строительных работ, начавшихся в начале недели, к среде масштабы проекта стали очевидны. «Бавария» полностью отгораживается от внешнего мира: для сокрытия тренировок основной команды частично установили специальную ширму КсКсЛ. Вокруг нового тренировочного поля, которое сейчас строится, уже возвели гигантские стальные опоры высотой до десяти метров.

Современные технологии и требование Компани

Механизм этой защиты от шпионов основан на системе тросов и блоков, которая позволяет в нужный момент мгновенно поднимать наверх большой серый тент для обеспечения конфиденциальности. Во вторник систему испытали без полотна, а в среду на следующем этапе тяжёлое покрытие закрепили на толстой стальной трубе и установили на место.

По информации Bild, главным инициатором усиленных мер безопасности стал Венсан Компани. 40-летний бельгийский специалист, вернувшийся из предсезонного турне по Азии, лично осмотрел ход строительства вместе со спортивным директором Кристофом Фройндом и внимательно изучил ограждения.

Английский опыт и исторические традиции

Шаг Компани тесно связан с его богатым опытом, накопленным в английской Премьер-лиге как игроком и тренером. В Англии топ-клубы привыкли тренироваться в полностью защищённой от болельщиков, СМИ и шпионов соперников обстановке, и теперь тренер хочет установить такой же порядок в Германии.

Бельгийский специалист исходит из того, что в борьбе за возвращение чемпионского титула в Бундеслиге важна каждая деталь. В частности, его приоритетом является предотвращение утечек информации о стандартных положениях и тактических изменениях до матча. Хотя концепция секретных тренировок на Ценер-штрассе не нова, новая система значительно совершеннее прежних.

Напомним, в своё время Пеп Гвардиола также ввёл аналогичные меры защиты, установив вокруг одного из полей серую ширму, получившую название «занавес Гвардиолы». Однако система того времени часто выходила из строя при сильном ветре и холодной погоде. Новая тросовая конструкция надёжнее и способна закрыть поле практически со всех углов.

БаварияВенсан КомпаниБундеслигаМюнхенФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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