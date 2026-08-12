Находящийся под стражей Одилхон кори понес тяжелую утрату

В семье одного из известных религиозных ученых, содержащегося под стражей, Одилхона кори Исмоилова произошло тяжелое несчастье. Его 90-летняя мать Хафизахон ая скончалась.

Как стало известно, покойная ушла из жизни 11 августа. Сегодня, 12 августа, после полуденной молитвы ее похоронили на кладбище «Мавлоно» в городе Намангане.

В церемонии приняли участие близкие и родственники покойной. Однако находящийся под стражей Одилхон кори Исмоилов не присутствовал на заупокойной молитве и похоронах своей матери.

Напомним, 20 июля текущего года приговором Попского районного суда по уголовным делам Одилхон кори Исмоилов был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Одилхон кори Исмоилов много лет работал в ряде крупных мечетей Ташкента. В частности, он занимал должность главного имама-хатыба Шайхантахурского района, а также служил имамом мечети «Кукча» (Шейха Зайнуддина).

Похороны Хафизахон аи, скончавшейся в возрасте 90 лет, состоялись в Намангане. Естественно, что для сына, не сумевшего в последний раз попрощаться с матерью, эта разлука стала еще тяжелее.