Родина болидов меняется: Национальный автомобильный музей переедет

Знаменитый Национальный автомобильный музей Великобритании (Натионал Мотор Мусеум) начал искать новое здание, чтобы продолжить работу по другому адресу. Администрация музея, который сейчас располагается на территории поместья Болиё (Беаулиеу) в графстве Хэмпшир, решила не продлевать договор аренды после окончания его срока. Об этом сообщает издание иксбт.ком. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Это решение принято в рамках долгосрочной стратегии, направленной на обеспечение сохранности коллекции музея. Основанный лордом Монтегю в 1970 году фонд намерен сделать экспозицию ещё более интересной для нового поколения поклонников автомобилей, а также сохранить историческое наследие для будущих поколений. Хотя стороны обсуждали инвестиции и планы реконструкции, наиболее предпочтительным решением был признан переезд.

Сегодня коллекция музея насчитывает около 285 редких автомобилей. Среди них — старейшие моторные экипажи, машины, участвовавшие в съёмках фильмов и телепередач, транспортные средства, установившие рекорды скорости на суше, а также легендарные болиды Формулы-1. В результате переезда музей покинет уникальное специализированное здание, которое занимал с 1972 года и над которым проходит монорельс.

Болиё сохранит свои автомобильные традиции

Несмотря на переезд Национального автомобильного музея, поместье Болиё заявило, что сохранит свою уникальную автомобильную самобытность. Представители поместья отмечают, что на его территории останется значительное количество автомобилей, которые продолжат экспонироваться здесь. Болиё намерено и в дальнейшем развивать собственный автомобильный музей, как это делалось на протяжении более 70 лет.

Кроме того, площадка в Хэмпшире не будет менять традиционный календарь мероприятий. В частности, знаменитый сентябрьский фестиваль Болиё Автоджамбл (Беаулиеу Аутоджумбле) и многие другие события будут, как и прежде, проводиться на высоком уровне. Посетителям обещают впечатления и услуги столь же широкого масштаба, как и сегодня.

Планы на будущее и сохранение наследия

Одна из главных целей переезда — найти подходящее пространство, которое позволит ещё шире популяризировать историю автомобильного наследия. На новом месте планируется разместить не только редкую коллекцию, но и открыть специальный учебный центр для подготовки специалистов в области исторической инженерии.

Для автолюбителей и туристической отрасли эти изменения откроют новую страницу. Национальный автомобильный музей планирует охватить более широкую аудиторию и активнее взаимодействовать с различными слоями общества, переосмыслив своё богатое наследие с учётом современных требований.