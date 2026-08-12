Родина болидов меняется: Национальный автомобильный музей переедет

·23·Авто
Родина болидов меняется: Национальный автомобильный музей переедет

Знаменитый Национальный автомобильный музей Великобритании (Натионал Мотор Мусеум) начал искать новое здание, чтобы продолжить работу по другому адресу. Администрация музея, который сейчас располагается на территории поместья Болиё (Беаулиеу) в графстве Хэмпшир, решила не продлевать договор аренды после окончания его срока. Об этом сообщает издание иксбт.ком. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Это решение принято в рамках долгосрочной стратегии, направленной на обеспечение сохранности коллекции музея. Основанный лордом Монтегю в 1970 году фонд намерен сделать экспозицию ещё более интересной для нового поколения поклонников автомобилей, а также сохранить историческое наследие для будущих поколений. Хотя стороны обсуждали инвестиции и планы реконструкции, наиболее предпочтительным решением был признан переезд.

Сегодня коллекция музея насчитывает около 285 редких автомобилей. Среди них — старейшие моторные экипажи, машины, участвовавшие в съёмках фильмов и телепередач, транспортные средства, установившие рекорды скорости на суше, а также легендарные болиды Формулы-1. В результате переезда музей покинет уникальное специализированное здание, которое занимал с 1972 года и над которым проходит монорельс.

Болиё сохранит свои автомобильные традиции

Несмотря на переезд Национального автомобильного музея, поместье Болиё заявило, что сохранит свою уникальную автомобильную самобытность. Представители поместья отмечают, что на его территории останется значительное количество автомобилей, которые продолжат экспонироваться здесь. Болиё намерено и в дальнейшем развивать собственный автомобильный музей, как это делалось на протяжении более 70 лет.

Кроме того, площадка в Хэмпшире не будет менять традиционный календарь мероприятий. В частности, знаменитый сентябрьский фестиваль Болиё Автоджамбл (Беаулиеу Аутоджумбле) и многие другие события будут, как и прежде, проводиться на высоком уровне. Посетителям обещают впечатления и услуги столь же широкого масштаба, как и сегодня.

Планы на будущее и сохранение наследия

Одна из главных целей переезда — найти подходящее пространство, которое позволит ещё шире популяризировать историю автомобильного наследия. На новом месте планируется разместить не только редкую коллекцию, но и открыть специальный учебный центр для подготовки специалистов в области исторической инженерии.

Для автолюбителей и туристической отрасли эти изменения откроют новую страницу. Национальный автомобильный музей планирует охватить более широкую аудиторию и активнее взаимодействовать с различными слоями общества, переосмыслив своё богатое наследие с учётом современных требований.

Национальный Автомобильный МузейБолиёИстория АвтомобилейБританские АвтомобилиРетроавтомобили
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Седан Volga C50 будет работать в России в такси бизнес-классаСедан Volga C50 будет работать в России в такси бизнес-классаСегодня, 17:50Почему автомобильные бренды не стремятся к электрическим рекордам скоростиПочему автомобильные бренды не стремятся к электрическим рекордам скоростиСегодня, 14:26Национальный автомобильный музей Великобритании ищет новое местоНациональный автомобильный музей Великобритании ищет новое местоСегодня, 13:20Автомобили Aston Martin достойны похвалы, но финансовые проблемы продолжаютсяАвтомобили Aston Martin достойны похвалы, но финансовые проблемы продолжаютсяСегодня, 11:29Цена флагманского седана Volvo С90 в Китае резко сниженаЦена флагманского седана Volvo С90 в Китае резко сниженаСегодня, 11:20Полезная функция для автомобилей Lada Vesta стала доступна бесплатноПолезная функция для автомобилей Lada Vesta стала доступна бесплатноСегодня, 10:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Suzuki выходит на рынок доступных электромобилей: новая модель будет представлена в 2027 году
Suzuki выходит на рынок доступных электромобилей: новая модель будет представлена в 2027 году
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend