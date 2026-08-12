Интер начинает борьбу за Куртиса Джонса после трансфера Давиде Фраттези

·46·Спорт
Интер начинает борьбу за Куртиса Джонса после трансфера Давиде Фраттези

Миланский «Интер» предпринимает решающие шаги для усиления состава в последние дни летнего трансферного окна. Команда планирует укрепить полузащиту футболистом «Ливерпуля», однако для этого сначала требовалось продать другого игрока. Как сообщает Goal.com, необходимые для реализации этого плана условия постепенно выполняются. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, английский полузащитник с января прошлого года остается одной из главных трансферных целей миланского клуба, ставшего чемпионом Италии. Однако руководство команды изначально считало приоритетом решение вопроса с трансфером другого футболиста, чтобы сохранить текущий финансовый и кадровый баланс.

Судьба Давиде Фраттези и вариант с «Лацио»

Уход Давиде Фраттези, являющийся ключевой частью планов «Интера», в настоящее время вышел на финальную стадию. Ожидается, что римский полузащитник продолжит карьеру в «Лацио», а стороны сейчас согласовывают последние детали сделки. По имеющейся информации, футболист будет арендован с обязательством выкупа за 15 миллионов евро.

Это обязательство будет зависеть от того, займет ли команда по итогам текущего сезона место не ниже 12-го. Кроме того, «Интер» включил пункт, гарантирующий ему право сохранить более 20 процентов средств, которые клуб получит в будущем от продажи футболиста другой команде.

Детали трансфера Куртиса Джонса

Как только уход Фраттези будет оформлен официально, руководство «Интера» получит достаточно возможностей для активизации переговоров с «Ливерпулем». Сам английский футболист уже давно предпочитает перейти в миланский клуб. Его отсутствие в составе «Ливерпуля» в последнем товарищеском матче в качестве меры предосторожности также объясняется именно трансферными переговорами.

Ранее, до 30 июня, «Интер» направлял английскому клубу предложения на 20 и 25 миллионов евро, но они остались без ответа. Теперь клуб готов улучшить свои предложения. Кроме того, по информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» в последние часы снизил первоначально запрашиваемую сумму в 40 миллионов евро.

Хотя действующий контракт английского клуба рассчитан до лета 2027 года, там заявили о готовности принять предложение общей стоимостью 35 миллионов евро с учетом бонусов. «Интер» намерен воспользоваться этой возможностью и достичь соглашения до закрытия трансферного окна.

ИнтерКуртис ДжонсДавиде ФраттезиЛиверпульТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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