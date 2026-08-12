Первые серийные двигатели ПД-8 поставлены для российского самолёта СДж-100

Компания ОДК-Сатурн, входящая в государственную корпорацию Ростех, отправила заказчику первые два серийных двигателя ПД-8, предназначенных для самолётов нового поколения СДж-100. Как сообщает издание иксбт.ком, этот важный шаг стал очередным этапом реализации программы импортозамещения в гражданской авиации страны. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам руководителя ОДК-Сатурн Ильи Конюхова, в настоящее время процесс серийного производства этих авиационных агрегатов идёт высокими темпами. Специалист отметил, что ПД-8 создан полностью на основе отечественного сырья и материалов, а в его конструкции применены самые современные технологии.

Новые материалы и технологии

На этапах проектирования и изготовления двигателя Объединённая двигателестроительная корпорация тесно сотрудничала с ведущими научными институтами и металлургическими предприятиями. Благодаря этому сотрудничеству удалось освоить и внедрить новые виды материалов для деталей, работающих в крайне сложных условиях.

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что Объединённая двигателестроительная корпорация начала сборку первых серийных агрегатов ПД-8 для импортозамещающего лайнера СДж-100. К настоящему времени сборка успешно завершена, а готовая продукция передана заказчику.

Значение проекта СДж-100

СДж-100 — современный российский пассажирский самолёт для региональных маршрутов, рассчитанный на перевозку 100 пассажиров. Обновлённая и усовершенствованная версия воздушного судна получила отечественные системы и новые высокоэффективные силовые установки.

По мнению специалистов, серийное производство и поставки двигателей ПД-8 позволят развивать независимую авиационную промышленность страны и своевременно вводить в эксплуатацию современные магистральные самолёты. В дальнейшем ожидается расширение работ в этом направлении.