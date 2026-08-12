Джед Спенс согласился перейти в «Интер», клуб направил официальное предложение

·37·Спорт
Джед Спенс согласился перейти в «Интер», клуб направил официальное предложение

Защитник английского «Тоттенхэма» Джед Спенс близок к продолжению карьеры в итальянской Серии А. Как сообщает Goal.com, 25-летний англичанин достиг полного соглашения с миланским клубом по условиям контракта и согласился на переезд в Италию. На фоне структурных изменений в составе лондонцев этот трансфер оценивается как важный шаг для команды и игрока. Об этом Goal.com сообщает .

Руководство «Интера» направило «Тоттенхэму» официальное предложение с целью усилить линию обороны. По информации Фабрицио Романо, «Нерадзурри» сделали первое трансферное предложение за футболиста на сумму более 30 миллионов евро. Оно явно демонстрирует серьёзный интерес миланцев к защитнику и их намерение качественно усилить состав.

Требования «Тоттенхэма» и детали трансфера

Тем не менее лондонский клуб не намерен легко расставаться с футболистом. Руководство «Тоттенхэма» требует установить трансферную стоимость на уровне 35 миллионов евро плюс бонусы. Клуб учитывает успешные выступления игрока за сборную Англии на чемпионате мира и его высокую стоимость на трансферном рынке, поэтому не собирается снижать запрашиваемую сумму.

Джед Спенс уже имеет опыт выступлений в Италии: ранее он играл за «Дженоа» на правах аренды. Поэтому атмосфера Серии А ему не чужда, а сам футболист стремится вновь попробовать свои силы в итальянском чемпионате. «Тоттенхэм», принимая во внимание интерес со стороны других клубов Премьер-лиги, ждёт наиболее выгодного финансового предложения.

Конкуренция и изменения в лондонском клубе

Возможный уход Спенса из «Тоттенхэма» также связан с активностью команды на текущем трансферном рынке. С целью усилить линию обороны в состав были привлечены такие футболисты, как Энди Робертсон, Маркос Сенеси и Ян Пауль ван Хекке. Кроме того, основной правый защитник Педро Порро подписал с клубом новый долгосрочный контракт, связав своё будущее с «Тоттенхэмом».

В настоящее время Энди Робертсон, Дестини Удоджи и Педро Порро опережают Спенса в борьбе за место в основном составе. Для защитника, не получавшего достаточной игровой практики под руководством Роберто Де Дзерби, переход за границу рассматривается как оптимальный способ сохранить форму и регулярно выходить на поле.

Джед СпенсИнтерТоттенхэмСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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