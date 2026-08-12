Резкое решение Флика: он отстранил 6 футболистов от тренировок

·59·Спорт
Резкое решение Флика: он отстранил 6 футболистов от тренировок

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед летними трансферами и новым сезоном решил принять строгие меры предосторожности в команде. Немецкий специалист временно отстранил 6 футболистов основного состава от общих групповых тренировок и перевел их на индивидуальный режим.

Риск травм и трансферные планы

Как сообщает авторитетное испанское издание Mundo Deportivo, за этим решением Флика стоят цели сохранить планы на трансферном рынке и не подвергать опасности здоровье игроков.

В последнее время тяжелые травмы колена у молодых игроков (в частности, таких талантливых футболистов, как Руни Бардгджи), выбывание их из строя на длительный срок и срыв трансферных планов заставили Флика проявить еще большую осторожность. Тренер категорически не хочет, чтобы футболисты, уход которых из клуба ожидается или планируется на правах аренды в другие команды, получили неожиданную травму.

6 футболистов, попавших в отдельный список

В список игроков, которых Флик отделил от общих групповых тренировок и которые занимаются по индивидуальной программе, вошли следующие:

  • Марк Касадо

  • Эктор Форт

  • Хофре Торрентс

  • Томми Маркес

  • Тони Фернандес

  • Гиле Фернандес

Влияние на трансферную стратегию клуба

Ханс-Дитер Флик опасается, что кто-то из этих футболистов получит травму, останется в «Барселоне» или их трансферная стоимость упадет. Меры ограничения имеют важное значение в стратегии каталонцев по соблюдению финансового фейр-плей и высвобождению бюджета для новых приобретений.

Руководство каталонского клуба и тренерский штаб планируют окончательно решить будущее этих футболистов в ближайшие дни.

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БарселонаХанси ФликМундо ДепортивоРуни БарджиТелеграм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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