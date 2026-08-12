Порье раскрыл причину успеха Махачева: «Он уже всех зачистил»

Один из легендарных представителей мира ММА, американец Дастин Порье высоко оценил уникальные и исторические успехи чемпиона UFC Ислама Махачева в октагоне. Боец по прозвищу «Бриллиант» не скрывал своего восхищения 16-матчевой победной серией российского спортсмена и его превосходством над чемпионами в разных весовых категориях.

«Он победил сильнейших и зачистил дивизион»

По словам Дастина Порье, победная серия Махачева — это не просто цифры, а результат бескомпромиссных поединков с сильнейшими бойцами мира:

«Самое впечатляющее в победной серии Ислама то, что он оставил не у дел сильнейших соперников в разных категориях. Сначала Махачев победил лучшего бойца полулёгкого веса, затем полностью зачистил свой дивизион (лёгкий вес), а также продемонстрировал своё превосходство в более высоких весовых категориях, укрепив статус чемпиона UFC. Именно это и означает быть лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории (П4П)!» — заявил американская легенда ММА.

UFC 330: исторический рекорд и поединок против Иэна Гэрри

Напомним, Ислам Махачев 16 августа выйдет в октагон против Иэна Гэрри в главном бою турнира «UFC 330».

Это противостояние имеет важное значение не только в борьбе за чемпионский титул, но и в контексте самых значимых рекордов в истории UFC. Если российский боец одержит победу в этом поединке, он впишет своё имя золотыми буквами в историю UFC как один из обладателей самой длинной и впечатляющей победной серии.

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