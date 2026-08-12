Официально: «Манчестер Сити» объявил о трансфере Ксеронимо Рули

Английский клуб «Манчестер Сити» совершил одну из очередных крупных покупок на трансферном рынке. Опытный аргентинский вратарь Ксеронимо Рули, выступавший за французский клуб «Марсельььь», официально перешёл в стан «горожан». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Манчестер.

Контракт рассчитан до 2028 года

Согласно официальному заявлению клуба, 34-летний голкипер станет полноценным игроком «Сити» после получения международного разрешения. Опытный вратарь подписал с клубом двухлетний контракт, действующий до лета 2028 года, и будет выступать на «Этиксад».

«„Манчестер Сити“ завершил процесс подписания контракта с Ксеронимо Рули. Опытный аргентинский вратарь перешёл из французского клуба „Марсельььь“ на „Этиксад“ и заключил соглашение до 2028 года. Он поможет нашей команде благодаря богатому опыту, накопленному в соревнованиях высокого уровня», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити».

Второй шанс в «Сити»

Примечательно, что для Ксеронимо Рули это уже второй этап карьеры в «Манчестер Сити». Аргентинский голкипер уже подписывал контракт с «Сити» в сезоне 2016/2017, однако из-за конкуренции тогда не провёл ни одного официального матча за основную команду и перешёл в испанский клуб «Реал Соседад».

Спустя годы, набравшись богатого опыта в таких авторитетных клубах, как «Вилярреал», «Аякс» и «Марсельььь», а также в составе сборной Аргентина, Рули возвращается на «Этиксад» в качестве серьёзного конкурента за место в основном составе.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.