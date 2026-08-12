Объявлены валютные курсы на 13 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 13 августа 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 58,63 сума и составил 11 948,58 сума.

• Евро подорожал на 76 сумов и составил 13 793,44 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,36 сума и составил 144,29 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 118,54 сума и составил 16 162,84 сума.

• Японская иена подорожала на 0,44 сума и составила 75,10 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 65,03 сума и составил 14 725,88 сума.

• Китайский юань подорожал на 9,11 сума и составил 1 771,81 сума.