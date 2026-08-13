Месси вернулся на поле, но «Интер Маями» проиграл (видео)

·38·Спорт
Месси вернулся на поле, но «Интер Маями» проиграл (видео)

В матче 3-го тура престижного Кубка лиг среди клубов Северной и Центральной Америки болельщики стали свидетелями большой интриги и неожиданного результата. Американский клуб «Интер Маями» на своем поле принимал мексиканский «Леон» и в богатом на голы поединке уступил со счетом 2:3.

Самым примечательным моментом встречи стало возвращение на поле Лионель Месси.

Возвращение Месси и драма во втором тайме

Легендарный аргентинский футболист пропустил несколько последних матчей своей команды из-за тяжелых дней, которые переживал после смерти своего отца Ксорксе Месси. Тренерский штаб оставил Месси в запасе и выпустил его на поле на 46-й минуте (в начале второго тайма).

Игра проходила в напряженной борьбе:

  • На 42-й минуте Пинтер вывел «Интер Маями» вперед — 1:0.

  • На 50-й минуте представитель мексиканской команды Арчила сравнял счет — 1:1.

  • На 53-й минуте полузащитник «Интер Маями» Брайт вновь вывел хозяев вперед — 2:1.

  • Однако «Леон» смог совершить камбэк: на 61-й минуте Домингес сравнял счет — 2:2, а на 83-й минуте Арчила оформил дубль и принес гостям победу — 2:3.

Кубок лиг. 3-й тур

«Интер Маями» (США) — «Леон» (Мексика) — 2:3

13 августа. «Ну Стадиум».

  • Голы: Пинтер (42), Брайт (53) — Арчила (50, 83), Домингес (61).

  • «Интер Маями»: Риос Ново, Фрей (Мура, 86), Луджан, Аллен (Регилон, 64), Микаел (Кайседо, 33), Каземиро, Де Паул, Брайт, Делинойс (Пламбек, 65), Пинтер (Месси, 46), Сеговия.

Положение «Интер Маями» в турнире

Напомним, в 2023 году «Интер Маями» стал победителем именно этого турнира — Кубка лиг, завоевав первый трофей в своей истории. После этого неожиданного поражения команде в следующих турах придется выходить на поле только ради побед, чтобы решить вопрос о выходе в следующий раунд.

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Лионель МессиИнтер МайамиЛеонЛигалар кубогиМексика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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