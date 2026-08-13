6 финалов, 6 побед: Энрике установил впечатляющий рекорд в еврокубках

Драматичная победа «ПСЖ» над «Астон Вилла» со счётом 2:1 в Суперкубке УЕФА не только принесла очередной трофей в музей парижан, но и стала историческим этапом в карьере главного тренера команды Луиса Энрике.

56-летний испанский специалист по количеству завоёванных еврокубков сравнялся с легендами мирового футбола.

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Этот Суперкубок УЕФА стал 6-м еврокубковым трофеем в карьере Луиса Энрике (он 3 раза побеждал в Лиге чемпионов и 3 раза — в Суперкубке УЕФА). Этих результатов он добился во главе «Барселоны» и «ПСЖ».

Благодаря этой победе испанский тренер сравнялся по количеству еврокубков с легендой «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном и знаменитым итальянским тренером Джованни Трапаттони, поднявшись на почётное третье место.

В истории европейского футбола впереди Энрике находятся только два тренера:

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Луис Энрике также вошёл в историю благодаря своему уникальному показателю в финалах еврокубков. За карьеру испанский специалист вышел в 6 финалов еврокубков и выиграл все 6 (100%).

Благодаря этому показателю он превзошёл легендарного Зинедина Зидана, который в своё время выиграл все 5 финалов еврокубков с «Реал». Рекордная серия Энрике и его высокий тактический потенциал обеспечивают «ПСЖ» статус фаворита на европейской арене и в новом сезоне.

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