Микель Артета высоко оценил желание Бруно Гимарайнса выйти на поле

·30·Спорт
Микель Артета высоко оценил желание Бруно Гимарайнса выйти на поле

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что был впечатлён стремлением новичка команды, полузащитника Бруно Гимарайнса, дебютировать за клуб и его высокой мотивацией. По данным Goal.com, после громкого перехода через «Ньюкасл» бразилец впервые надел футболку «Арсенала» и вышел на поле в последнем товарищеском матче против «Комо» на стадионе «Эмирейтс». Об этом Goal.com сообщает .

Несмотря на то что после возвращения из отпуска по завершении чемпионата мира полузащитник провёл всего три тренировки, по ходу матча он выглядел остро и продемонстрировал готовность быстро адаптироваться к центральной линии команды. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, после чего ради радости болельщиков команды провели серию пенальти.

Дебют и признание тренера

По словам Микеля Артеты, с первых минут после прихода в команду было заметно, насколько футболист хотел выйти на поле и сыграть перед болельщиками. «Он провёл всего три тренировки, но выглядел хорошо и сегодня очень настаивал на том, чтобы сыграть несколько минут», — прокомментировал испанский специалист журналистам.

Артета добавил, что стремление футболиста сразу проявить себя поможет наладить прочные связи в команде и в будущем поспособствует дальнейшему усилению «Арсенала». Этот товарищеский матч стал отличной возможностью не только для тактических экспериментов, но и для проверки молодых талантов и новичков.

События на поле и серия пенальти

Молодой талант Майлз Льюис-Скелли активно начал матч и воспользовался ошибкой вратаря «Комо» Яна Бютеса, выведя хозяев вперёд. Гол, который он отпраздновал, показав сердечный жест перед болельщиками на «Эмирейтс», вновь продемонстрировал потенциал клубной академии. Однако до перерыва Мартин Батурина поразил ворота Кепы Аррисабалаги и восстановил равновесие.

После того как основное время завершилось вничью, для определения победителя была назначена серия пенальти. «Арсенал» победил со счётом 4:3, а решающий 11-метровый успешно реализовал ещё один новичок — Христос Цолис.

Победный настрой в раздевалке

После матча полузащитник Микель Мерино отметил общее стремление команды продолжать завоёвывать трофеи и действовать сообща. По его словам, футболисты готовы выходить на поле, демонстрировать свои лучшие качества и оправдывать доверие болельщиков, поднявшихся на вершину английского футбола.

Мерино подчеркнул, что носить эту футболку — большая ответственность, отметив, что каждый матч для них является новым финалом и они будут бороться только за победу.

АрсеналМикель АртетаБруно ГимарайнсКомоТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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