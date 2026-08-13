В Кашкадарье водитель, пытавшийся скрыться от ДПС, врезался в служебный автомобиль

В Кашкадарье водитель, не подчинившийся требованию сотрудников дорожно-патрульной службы остановиться, врезался в служебный автомобиль. Происшествие произошло 12 августа.

По данным областного УВД, во время ночного дежурства инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Nexia-2 для проверки документов. Однако водитель, не выполнив законное требование сотрудников, продолжил движение и попытался скрыться с места происшествия.

На следующем перекрёстке другой дежуривший сотрудник ДПС также несколько раз подал водителю сигнал остановиться. Несмотря на это, он продолжил движение.

После этого патрульный экипаж попытался перекрыть автомобилю дорогу с помощью служебной машины. Однако водитель Nexia-2 врезался в автомобиль ДПС, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате принятых оперативных мер личность водителя была установлена, и он был задержан. Он сообщил, что скрылся от сотрудников ДПС, поскольку у него не было документов, и заявил, что больше не повторит подобного.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.