В Кашкадарье водитель, пытавшийся скрыться от ДПС, врезался в служебный автомобиль

·44·Общество
В Кашкадарье водитель, пытавшийся скрыться от ДПС, врезался в служебный автомобиль

В Кашкадарье водитель, не подчинившийся требованию сотрудников дорожно-патрульной службы остановиться, врезался в служебный автомобиль. Происшествие произошло 12 августа.

По данным областного УВД, во время ночного дежурства инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Nexia-2 для проверки документов. Однако водитель, не выполнив законное требование сотрудников, продолжил движение и попытался скрыться с места происшествия.

На следующем перекрёстке другой дежуривший сотрудник ДПС также несколько раз подал водителю сигнал остановиться. Несмотря на это, он продолжил движение.

После этого патрульный экипаж попытался перекрыть автомобилю дорогу с помощью служебной машины. Однако водитель Nexia-2 врезался в автомобиль ДПС, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате принятых оперативных мер личность водителя была установлена, и он был задержан. Он сообщил, что скрылся от сотрудников ДПС, поскольку у него не было документов, и заявил, что больше не повторит подобного.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

КашкадарьяNexia-2
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дорогой автотранспорт арестован в счет задолженностиДорогой автотранспорт арестован в счет задолженностиСегодня, 14:54Удивительное явление: Утка кормит рыб (видео)Удивительное явление: Утка кормит рыб (видео)Сегодня, 12:34Мужчина заковал рот в цепи и объявил голодовку, прося о помощи (видео)Мужчина заковал рот в цепи и объявил голодовку, прося о помощи (видео)Сегодня, 11:22Контрабанда: что произошло вокруг нелегального склада лекарств в Намангане?Контрабанда: что произошло вокруг нелегального склада лекарств в Намангане?Сегодня, 10:30Оперативное мероприятие: разоблачены слиток золота на 340 млн сумов и подпольный цех!Оперативное мероприятие: разоблачены слиток золота на 340 млн сумов и подпольный цех!Сегодня, 10:26Новая эра в дошкольном образовании: какие изменения ожидаются в детских садах?Новая эра в дошкольном образовании: какие изменения ожидаются в детских садах?Сегодня, 10:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией