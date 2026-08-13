Легендарный бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс в интервью GOAL отметил, что немецкий полузащитник Флориан Вирц является его любимым игроком в команде. По его мнению, молодой плеймейкер способен полностью оправдать свой трансфер стоимостью 116 миллионов фунтов стерлингов и в будущем выполнять на «Энфилде» лидерские функции, как Бруну Фернандеш, а не переходить в мюнхенский или другой топ-клуб. Об этом подробно сообщили иксбт.ком и Goal.com. Об этом Goal.com сообщает сообщает.

Напомним, Флориан Вирц присоединился к «Ливерпулю» в летнее трансферное окно, перейдя из леверкузенского «Байера», и на короткое время стал самым дорогим игроком в истории британского футбола. Однако дебютный сезон в английской Премьер-лиге оказался сложным как для него, так и для всей команды. Хотя «Ливерпуль» завершил чемпионат на пятом месте и завоевал путёвку в Лигу чемпионов, спад результатов привёл к увольнению главного тренера Арне Слота.

Новый тренер и изменения в составе

Сейчас «Ливерпуль» возглавляет испанский специалист Андони Ираола . Он намерен перестроить звёздный состав и полностью раскрыть потенциал футболистов, включая нападающего Александера Исака, перешедшего за 125 миллионов фунтов стерлингов, и Флориана Вирца, которые в прошлом сезоне не смогли показать ожидаемый уровень. Исак забил всего четыре гола, а Вирц отличился семь раз и сделал столько же результативных передач.

По мнению Джона Барнса, прежние неудачи команды были связаны с пересечением функций игроков в составе. Уго Экитике, Коди Гакпо и Вирц пытались выполнять одинаковые задачи, из-за чего команда потеряла баланс на поле. Комментируя ситуацию, Барнс подчеркнул, что команда должна строиться именно вокруг немецкого полузащитника.

Перспективы Флориана Вирца в новом сезоне

«Он мой любимый игрок в «Ливерпуле», — заявил Джон Барнс в интервью, подготовленном в сотрудничестве с 247Бет. — Теперь команда должна играть вокруг него. Ранее Экитике, Гакпо и другие футболисты выполняли одну и ту же работу, но Вирц обязан стать главной фигурой». Эксперт отметил, что игроку не нужны лишние советы, поскольку он хорошо действует каждый раз, когда выходит на поле.

Главная задача тренера Андони Ираолы — обеспечить взаимодействие команды и футболистов. Ожидается, что Вирц, Исак и Мохамед Салах смогут проявить свои лучшие качества в новой тактической схеме. Если «Ливерпуль» сумеет адаптировать свою игру под возможности Флориана Вирца, болельщики наверняка увидят от этой звезды гораздо более высокие результаты в следующем сезоне.