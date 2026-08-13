Карьера Душана Влаховича в туринском клубе завершена

·31·Спорт
Карьера Душана Влаховича в туринском клубе завершена

Как сообщает Goal.com, карьера Душана Влаховича в туринском «Ювентусе» подошла к концу, а сербский нападающий перешёл в турецкий «Бешикташ». Этот трансфер позволяет подвести итог периоду форварда в Италии, который оказался далеко не таким ярким, как ожидалось, и для многих запомнился как большое разочарование или несбывшаяся иллюзия. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, «Ювентус» приобрёл его у «Фиорентины» в январе 2022 года за 70 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов. Кроме того, футболист получил внушительный контракт с гарантированной зарплатой, которая постепенно должна была вырасти до 12 миллионов евро в год. Туринский гранд видел в 22-летнем игроке, забившем 49 голов в 108 матчах за «Фиорентину», одного из лучших нападающих своего поколения, способного повести команду за собой, однако полностью оправдать этот статус ему не удалось.

Смена тренеров и трудности на поле

Разумеется, у Влаховича есть и некоторые смягчающие обстоятельства. Он пришёл в один из самых тяжёлых периодов в истории клуба. За четыре с половиной года в «Ювентусе» сменилось руководство: в отставку ушли президент Аньелли и весь совет директоров, а тренеры постоянно менялись. Влахович играл под руководством Аллегри, Мотты, Тудора и Спаллетти, а в итоге в «Бешикташе» вновь воссоединился с тренером Итальяно, при котором показывал свой лучший футбол в «Фиорентине».

Тем не менее, несмотря на возникший хаос, от настоящих чемпионов ожидали способности менять ход событий даже в таких условиях. Влаховичу удалось сделать это лишь отчасти. Хотя он забил 68 голов в 168 матчах, нападающий часто испытывал трудности из-за нервозности в своих действиях, в частности технических ограничений в единоборствах и недостатков в игре на коротких передачах с партнёрами. В составе туринского клуба он завоевал лишь один трофей — Кубок Италии 2024 года, забив гол в финале против «Аталанты».

Новый поворот в карьере и финансовый успех

Следующий шаг Влаховича также показывает, что он не стал звездой того масштаба, которого от него ожидали. На протяжении нескольких месяцев сербский футболист был целью клубов Английской Премьер-лиги, в частности «Арсенала», а также таких грандов, как «Барселона» и «Бавария». Однако ни один из этих клубов не проявил к нему серьёзного интереса. В 26 лет, находясь в расцвете карьеры, он вынужден продолжить выступления в чемпионате Турции.

При всём уважении к «Бешикташу» и турецкому футболу можно сказать, что это не Английская Премьер-лига и не Ла Лига, хотя турецкие клубы сейчас располагают значительными финансовыми ресурсами. С точки зрения контракта футболист и его представители стали абсолютными победителями. В Стамбуле он будет получать 10 миллионов евро чистой зарплаты за каждый сезон, а также бонусы и внушительную сумму в качестве подписного бонуса.

Тем временем «Ювентус» до сих пор не нашёл Влаховичу достойную замену. Пришедший в команду Коло Муани не является классическим центральным нападающим штрафной площади, а предпочитает перемещаться по всей линии атаки.

Душан ВлаховичЮвентусБешикташКубок ИталииТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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