Приложение Wildberries вернулось в американский App Store

Мобильное приложение популярного маркетплейса Wildberries полностью восстановило работу в цифровом магазине App Store на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries & Русс со ссылкой на данные издания иксбт.ком. Теперь пользователи снова могут скачать приложение и установить его последние обновления. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Напомним, исчезновение приложения из американского сегмента платформы Apple было зафиксировано 12 августа текущего года примерно в 17:30 по московскому времени. Тогда пользователи, подключённые к региону США, лишились возможности найти клиент интернет-магазина и скачать его на свои устройства. Сообщается, что эта техническая проблема не затронула пользователей в других странах.

Состояние приложения в других регионах

По словам представителей компании, в магазинах App Store России и других стран приложение Wildberries продолжало работать без перебоев. У пользователей, которые ранее установили приложение на свои устройства, все функции и работоспособность приложения сохранились в полном объёме. Это показало, что проблема не носила глобального характера и была ограничена лишь определённым региональным сегментом.

Пресс-служба РВБ подтвердила, что для пользователей из США успешно восстановлены возможности поиска, скачивания и обновления приложения. При этом компания не раскрыла факторы, которые привели к временному удалению программы, и истинные причины возникшей ситуации.

Значение подобных ситуаций

В современной цифровой экономике даже кратковременное исчезновение приложений крупных маркетплейсов из магазинов приложений может создать ряд трудностей для пользователей и бизнеса. Особенно важное значение правила платформ и технические требования имеют для компаний, работающих на международном рынке. В настоящее время участники технологического рынка стремятся оперативно устранять такие сбои.

По словам экспертов, подобные ситуации часто возникают из-за внутренней модерации платформы, процессов проверки обновлений или технических ошибок. В случае с Wildberries проблема была решена за короткий срок, а доступность приложения для пользователей из США восстановлена, что стало важным шагом.