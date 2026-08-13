Xiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотипов

·14·Авто
Xiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотипов

Компания Xiaomi Ауто вновь привлекла внимание автомобильного рынка, запатентовав совершенно новое и оригинальное дизайнерское решение для транспортных средств. По данным иксбт.ком, новая разработка представляет собой сложный механизм, позволяющий поднимать и менять автомобильную эмблему. Он создан под влиянием известных решений из мира роскошных автомобилей. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Известно, что британский бренд Rolls-Royce прославился использованием в своих автомобилях всего одной подвижной фигурки. Однако инженеры Xiaomi пошли ещё дальше, предусмотрев возможность установки в рамках одного механизма двух различных эмблем. Это позволит водителям легко менять внешний вид автомобиля в зависимости от ситуации.

Два логотипа и их функции

Согласно патентной документации, на противоположных сторонах поворотного механизма размещаются два отдельных логотипа. Их можно поочерёдно поднимать или скрывать в зависимости от ситуации и условий. Такое решение не только повышает эстетическую привлекательность автомобиля, но и обеспечивает практическое удобство.

В частности, одна из эмблем может иметь золотое или титановое покрытие. Такой логотип с дорогим внешним видом предназначен главным образом для торжественных мероприятий или случаев, когда автомобилю необходимо придать максимально премиальный облик. Вторую эмблему планируется использовать для обычных повседневных поездок и в городских условиях — её могут изготовить из более простых материалов.

Особенности конструкции и места установки

Согласно представленным техническим описаниям, новый механизм можно устанавливать не только на капоте, но и на переднем и заднем бамперах, а также на двери багажника. Это даёт автомобильным дизайнерам дополнительную свободу при оформлении экстерьера.

Основными элементами конструкции являются специальная монтажная рама, вращающийся вал, две эмблемы, направляющий элемент и электропривод. Специальный электродвигатель перемещает подвижную часть по направляющей, в результате чего выбранный логотип поднимается и надёжно фиксируется в рабочем положении.

Разработчики также упростили обслуживание системы. Она оснащена решением, позволяющим быстро разбирать конструкцию без традиционных крепёжных элементов. Пока не сообщается, на каких серийных моделях Xiaomi будет применяться этот патент, однако такой инновационный подход компании к автомобильной отрасли вызывает большой интерес.

XiaomiXiaomi AutoАвтомобильные ТехнологииПатентЭлектромобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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