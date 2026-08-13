Honor Робот Фоне получил более 400 тысяч заказов за три недели

·32·Технологии
Honor Робот Фоне получил более 400 тысяч заказов за три недели

Новый и необычный гаджет бренда Honor — Робот Фоне — неожиданно вызвал высокий интерес на рынке. Как сообщает издание иксбт.ком, всего за три недели с момента презентации это инновационное устройство смогло собрать более 400 тысяч предзаказов на китайском рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главный инженер по визуализации компании Ло Вэй сообщил, что спрос со стороны покупателей оказался значительно выше ожидаемого. В своем заявлении он также обратился к заинтересованным пользователям и подчеркнул, что те, кто не поторопится, могут остаться без нового смартфона.

Необычная камера и технические возможности

Этот смартфон отличается от обычных мобильных устройств передовыми возможностями съемки и уникальным дизайном. Модель Honor Робот Фоне оснащена новейшими технологическими решениями и привлекает внимание поклонников мобильной фотографии.

Главной особенностью устройства стала роботизированная система стабилизации камеры. Кроме того, смартфон получил специальную систему ЁЁ и профессиональные технологии обработки изображений, разработанные совместно с известной компанией ARRI.

Цены и варианты памяти

В настоящее время новый флагман представлен в двух конфигурациях памяти, цены на которые следующие:

  • Базовая версия с 12 GB оперативной и 512 GB встроенной памяти — 10 000 юаней;
  • Старшая модификация с 16 GB оперативной памяти и накопителем объемом 1 TB — 13 000 юаней.
Напомним, официальные продажи смартфона Honor Робот Фоне планируется начать 18 августа текущего года. По мнению экспертов, сотни тысяч заказов уже в первые дни еще больше укрепят позиции бренда в мобильной индустрии.

HonorRobot PhoneСмартфонКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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