Нико Гонсалес вернулся в Турин: переговоры «Атлетико Мадрид» и «Ювентуса»

·46·Спорт
Нико Гонсалес вернулся в Турин: переговоры «Атлетико Мадрид» и «Ювентуса»

В то время как до закрытия летнего трансферного окна остаётся совсем немного, аргентинский вингер Нико Гонсалес завершил отпуск и вернулся в Турин. Как сообщает GOAL.ком, футболист 1998 года рождения по условиям контракта обязан приступить к тренировкам в составе «Ювентуса», однако его будущее по-прежнему остаётся неопределённым, а ситуация на трансферном рынке должна проясниться до 1 сентября. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, действующее соглашение футболиста с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. Однако Нико Гонсалес не хочет оставаться в составе «Бьянконери» и твёрдо намерен вернуться в «Атлетико Мадрид», где он продемонстрировал свой талант в минувшем сезоне-2025/26. Тогда аргентинец провёл 37 матчей за «матрасников» и забил 5 голов.

Финансовые препятствия и позиции клубов по трансферу

Основные разногласия между клубами связаны с финансовыми условиями. «Атлетико» не смог активировать обязательный пункт о выкупе за 32 миллиона евро, поскольку не были выполнены условия предыдущего соглашения по количеству матчей в Ла Лиге. Несмотря на это, мадридский клуб продолжает попытки вернуть футболиста и стремится начать новые переговоры с «Ювентусом».

В настоящее время финансовая разница между сторонами остаётся существенной. «Атлетико» предлагает за футболиста 20–22 миллиона евро, тогда как руководство «Ювентуса» требует минимум 28–30 миллионов евро. Туринцы укрепили эту позицию благодаря успешным выступлениям игрока на клубном чемпионате мира.

Отказ от планов Спаллетти и ожидания развязки

На ситуацию также влияет тренерский штаб. Главный тренер «Ювентуса» хотел видеть Нико Гонсалеса в своей команде, однако во время обсуждения с наставником стало ясно, что позиция футболиста остаётся твёрдой. После неудачного сезона-2024/25 аргентинский вингер категорически не хочет оставаться в итальянском клубе и намерен отправиться только в Испанию.

По мнению специалистов, окончательное соглашение по этому трансферу может быть достигнуто лишь в последние дни летнего трансферного окна. Процесс направлен на поиск единственного решения, которое учтёт желание футболиста, интересы «Атлетико» и необходимость «Ювентуса» получить средства для будущих трансферов.

Нико ГонсалесЮвентусАтлетико МадридТрансферыСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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