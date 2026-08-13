Сеск Фабрегас высоко оценил Микеля Артету и руководство Арсенала

·32·Спорт
Сеск Фабрегас высоко оценил Микеля Артету и руководство Арсенала

Бывший капитан лондонского Арсенала Сеск Фабрегас высоко оценил терпение руководства клуба по отношению к главному тренеру Микелю Артете в первые трудные годы. После товарищеского матча между Арсеналом и Комо бывший полузащитник особо отметил, что в современном футболе такой долгосрочный стратегический подход встречается редко. Встреча завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти победили англичане. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, Сеск Фабрегас пытается перенять в итальянском клубе Комо, где начал тренерскую карьеру, культуру и стабильность, сформированные именно Арсеналом. Испанский специалист, проведший 303 матча в составе лондонцев, похвалил руководство клуба за то, что оно сохраняло твёрдость и не отказывалось от стратегического плана даже в первые трудные сезоны Микеля Артеты. По его мнению, такой подход — по-настоящему уникальное явление в современном футболе.

Опыт Арсенала и долгосрочные планы

В беседе после матча Сеск Фабрегас напомнил, что с момента запуска проекта Арсенала прошло 7–8 лет. Он отметил, что благодарен спортивному директору клуба Эду и другим руководителям за сохранение единства в трудные времена. Несмотря на то что команда три сезона подряд завершала чемпионат на восьмом месте, а также упустила возможность выйти в Лигу чемпионов, заняв пятое место, клуб не отклонился от своей цели.

По словам Фабрегаса, сегодня многие клубы привыкли увольнять главного тренера уже после трёх поражений. Такие поспешные решения часто наносят ущерб игровому стилю и стабильности команды. Именно поэтому Сеск подчеркнул важность изучения пути, пройденного Арсеналом, чтобы не повторять эту ошибку современного футбола.

Пример для Комо

Сейчас Сеск Фабрегас, возглавляющий Комо, стремится привить своей команде ценности и внутреннюю культуру английского клуба. Хотя история и возможности итальянской команды отличаются, он считает сплочённость лондонцев в преодолении трудностей особым примером для подражания. Многолетняя работа Микеля Артеты в итоге принесла плоды и превратила команду в одного из лидеров Премьер-лиги.

Сеск ФабрегасМикель АртетаАрсеналКомоПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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