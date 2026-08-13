Контракт 856 студентов в Qashqadaryo будет оплачен

·24·Узбекистан
Контракт 856 студентов в Qashqadaryo будет оплачен

В Qashqadaryo для оплаты контрактов 856 студентов из нуждающихся семей будет выделено 3 миллиарда 780 миллионов 600 тысяч сумов в целях поддержки получения ими высшего образования.

Данное решение накануне 35-летия нашей Независимости принял хоким Qashqadaryo Murodjon Azimov. Согласно ему, для покрытия контрактных платежей 856 студентов, обучающихся в высших образовательных учреждениях региона, будет направлено в общей сложности более 3,78 миллиарда сумов.

Эта инициатива прежде всего направлена на поддержку молодых людей, стремящихся получить знания, но испытывающих трудности с оплатой контракта из-за семейных обстоятельств.

Помимо содействия продолжению обучения студентов, эта помощь также будет способствовать расширению возможностей молодежи для получения образования.

КашкадарьяМуроджон Азимов
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